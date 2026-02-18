Ο Φελίπε Κουτίνιο έλυσε το συμβόλαιό του με τη Βάσκο Ντα Γκάμα θέτοντας ως προτεραιότητα την ψυχική του υγεία.

Ο Φελίπε Κουτίνιο το καλοκαίρι του 2025 επέστρεψε στην ομάδα της καρδιάς του, τη Βάσκο Ντα Γκάμα. Επτά μήνες μετά ο Βραζιλιάνος αποφάσισε να λύσει το συμβόλαιό του με το σύλλογο, με την ψυχική του υγεία να τίθεται σε προτεραιότητα.

Με ανακοίνωσή του στα social media, ο πρώην άσος της Λίβερπουλ και Μπαρτσελόνα αποκάλυψε πως δεν άντεξε την αυστηρή κριτική του κόσμου, γεγονός που επηρέασε την ψυχολογία του, ενώ ανέφερε χαρακτηριστικά πως νιώθει ψυχικά εξαντλημένος. Η απόφαση του Βραζιλιάνου να σταματήσει, διότι δεν μπόρεσε να διαχειριστεί το να είναι συνεχώς στο επίκεντρο συνεχούς κριτικής και πίεσης, υπενθυμίζει για άλλη μια φορά τη σημασία της ψυχικής υγείας σε ένα τόσο ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Κλείνοντας την ανακοίνωση του εξέφρασε την μεγάλη αγάπη που έχει προς στον σύλλογο, από όπου ξεκίνησε, αλλά ξεκαθάρισε πως ο κύκλος αυτός έκλεισε. Ο Κουτίνιο δεν είναι ο μοναδικός που μιλάει για την ψυχική υγεία. Χαρακτηριστική είναι η πρόσφατη περίπτωση του Αραούχο, που θέλησε να πάρει το χρόνο του για να ηρεμήσει και φυσικά η Μπαρτσελόνα το σεβάστηκε.