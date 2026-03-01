Επέστρεψε μετά τον τραυματισμό του ο Καρέτσας: Στον πάγκο κόντρα στη Γάνδη
Άπαντες... πάγωσαν με τον τραυματισμό του Κωνσταντίνου Καρέτσα στον αγώνα με τη Σταντάρ Λιέγης την περασμένη εβδομάδα, με αποτέλεσμα ο 18χρονος μεσοεπιθετικός να απουσιάσει από τη ρεβάνς των play offs του Europa League κόντρα στη Ντιναμό Ζάγκρεμπ.
Υπήρχαν σκέψεις αν θα ήταν έτοιμος για τον αγώνα της Γκενκ με τη Γάνδη και εν τέλει ο ίδιος κατάφερε να επανέλθει στο 100% και να τεθεί στις υπηρεσίες του προπονητή του, ο οποίος τον πήρε μαζί στην αποστολή.
Ωστόσο, στη Γκενκ δεν έχουν καμία διάθεση να ρισκάρουν και να τον ρίξουν αμέσως στα... βαθιά με αποτέλεσμα ο Έλληνας ποδοσφαιριστής να βρίσκεται στον πάγκο για τον συγκεκριμένο αγώνα.
Our starters ready for a big game 🤩 Let’s finish the week the right way 🔥💙 #mijnploeg #krcgenk pic.twitter.com/58J6RfdIdO— KRC Genk (@KRCGenkofficial) March 1, 2026
