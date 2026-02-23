Η Γκενκ εξέδωσε ανακοίνωση για τον τραυματισμό του Κωνσταντινού Καρέτσα κόντρα στη Σταντάρ Λιέγης, ο οποίος τον θέτει νοκ-άουτ από τη ρεβάνς με τη Ντινάμο Ζάγκρεμπ.

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας αναγκάστηκε να αποχωρήσει ως αναγκαστική αλλαγή από τον αγώνα της Γκενκ με τη Σταντάρ Λιέγης, όταν στο 85΄προσγειώθηκε άτσαλα στο έδαφος σε μια διεκδίκηση της μπάλας και τραυματίστηκε στο κεφάλι.

Με ανακοίνωση που εξέδωσε την επόμενη του αγώνα, ο βελγικός σύλλογος ενημέρωσε πως ο νεαρός μεσοεπιθετικός υπέστη κάκωση αυχενικού τραύματος και ήπια διάσειση, κάτι που τον θέτει νοκ-άουτ από τη ρεβάνς κόντρα στη Ντινάμο Ζάγκρεμπ για τα play-offs του Europa League.

Η Γκενκ θα παρακολουθεί την εξέλιξή του τηρώντας απαρέγκλιτα το σχετικό πρωτόκολλο της FIFA κι ευελπιστεί πως να τον έχει ξανά διαθέσιμο για το μεγάλο ματς της Κυριακής (1/3) απέναντι στη Γάνδη.

«Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας αναγκάστηκε να αποχωρήσει νωρίς το γήπεδο την Κυριακή (22/2) μετά από μια έντονη μονομαχία από τον παίκτη της Σταντάρ, Καραμόκο. Προσγειώθηκε αδέξια. Τη Δευτέρα, ο Κωνσταντίνος υποβλήθηκε σε πρόσθετες νευρολογικές εξετάσεις και αξονική τομογραφία. Αυτές αποκάλυψαν ότι υπέστη κάκωση αυχενικού τραύματος και ήπια διάσειση.

Το ιατρικό μας προσωπικό ακολουθεί αυστηρά το πρωτόκολλο διάσεισης της FIFA για να παρακολουθεί προσεκτικά την ανάρρωσή του. Ο Κωνσταντίνος, μαζί με την ιατρική ομάδα, κάνει ό,τι μπορεί για να είναι ξανά σε φόρμα για τον σημαντικό αγώνα πρωταθλήματος της Κυριακής εναντίον της Γάνδης» τονίζουν χαρακτηριστικά οι Βέλγοι.

Θυμίζουμε πως στο πρώτο ματς στην Κροατία ο Καρέτσας είχε σταθεί καταλυτικός πίσω από τη νίκη της Γκενκ, καθώς με ασίστ από εκτέλεση κόρνερ και τρομερή κούρσα που «ξεκλείδωσε» το 2-0, βοήθησε τους Βέλγους να αποκτήσουν προβάδισμα πρόκρισης επικρατώντας 3-1 επί της Ντινάμο.