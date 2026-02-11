Κομβική αλλαγή στην Championship: Οι ομάδες ψηφίζουν για τροποποίηση των play-offs!

Μια σημαντική αλλαγή ετοιμάζονται να φέρουν οι ομάδες της Championship σχετικά με το φορμάτ ανόδου στην Premier League.

Οι ομάδες της Championship είναι έτοιμες να ταράξουν τα μέχρι τώρα δεδομένα, καθώς είναι έτοιμες να αλλάξουν το φορμάτ που οδηγεί στα σαλόνια της Premier League. Συγκεκριμένα οι σύλλογοι θα ψηφίσουν την επέκταση των αγώνων play-offs από τέσσερις σε έξι, σε ψηφοφορία που θα διεξαχθεί στις 5 Μαΐου.

Σύμφωνα με το ισχύον φορμάτ, οι δύο πρώτες ομάδες εξασφαλίζουν την απευθείας άνοδο στην κορυφαία κατηγορία της Αγγλίας, ενώ οι ομάδες που τερμάτισαν από την 3η έως την 6η συναντιούνται στα play-offs.

Σύμφωνα με τη νέα πρόταση που κατατέθηκε, οι ομάδες που θα τερματίσουν στην 3η και 4η θα προκριθούν απευθείας στα ημιτελικά, ενώ στον έξτρα γύρο, που θα διεξάγονται μονά παιχνίδια, η 5η ομάδα θα φιλοξενεί την 8η και η 6η θα υποδέχεται την 7η. Στα ημιτελικά, η ομάδα που τερμάτισε 3η θα αντιμετωπίσει την ομάδα με τη χαμηλότερη κατάταξη από τον προκριματικό γύρο, ενώ η 4η θα κοντραριστεί με την ομάδα με την υψηλότερη κατάταξη, σε διπλούς αγώνες. Ο τελικός θα λάβει χώρα, όπως συνήθως, στο ιστορικό «Γουέμπλεϊ», στα τέλη Μαΐου.

Η αλλαγή έχει εγκριθεί από το διοικητικό συμβούλιο της EFL και από την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία Αγγλίας. Για την οριστικοποίηση της αλλαγής, απαιτείται η πλειοψηφία των συλλόγων στην EFL (τουλάχιστον 37 από τους 72) και επίσης στην Championship (τουλάχιστον 13 από τους 24). Αν η αλλαγή περάσει, το νέο σύστημα play-offs θα τεθεί σε ισχύ από την επόμενη σεζόν.

Η αλλαγή αυτή θα δώσει περισσότερες ευκαιρίες σε συλλόγους, με μικρότερους πόρους να διεκδικήσουν την συμμετοχή τους στην Premier League. Από την άλλη, οι ομάδες που θα κλείσουν θέση στο εμβληματικό «Γουέμπλεϊ», κερδίζουν αρκετά εκατομμύρια, εμπορικά έσοδα, τέλη εγκαταστάσεων και μπόνους επενδύσεων.