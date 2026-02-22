Σκωτία: Μεγάλες γκέλες για Ρέιντζερς και Σέλτικ, χαμογελά η Χαρτς
Δέκα αγωνιστικές (πέντε κανονική διάρκεια & πέντε playoffs) πριν το τέλος της σεζόν, η Χαρτς διατηρείται στην κορυφή της βαθμολογίας της σκωτσέζικης Premiership και ονειρεύεται τον τίτλο του πρωταθλητή!
Οι Καρδιές επικράτησαν 1-0 εντός έδρας της Φόλκερκ το Σάββατο (21/2) και ανέβηκαν στους 60 βαθμούς, με Ρέιντζερς και Σέλτικ να γκελάρουν την επόμενη μέρα και να χάνουν έδαφος στην κούρσα για την κούπα. Οι Τζερς βρέθηκαν να χάνουν 2-0 εκτός έδρας από τη Λίβινγκστον και κατάφεραν να ισοφαρίσουν σε 2-2 με γκολ στο τελευταίο δεκάλεπτο, έχοντας εξασφαλίσει αριθμητικό πλεονέκτημα από το 60ό λεπτό.
Οι δε Κέλτες, ηττήθηκαν 2-1 από τη Χιμπέρνιαν εντός έδρας, με την αποβολή του Τράστι στο 74' να τους αφήνει με παίκτη λιγότερο και τον Άντριους να παγώνει το Σέλτικ Παρκ στο 87', χαρίζοντας μία νίκη στην ομάδα του πανηγυρίστηκε και στις δύο πλευρές του Εδιμβούργου!
Τη δεδομένη χρονική στιγμή, η Ρέιντζερς είναι δεύτερη στη βαθμολογία και στο -4 από την κορυφή, με τη Σέλτικ να μένει στο -6 αλλά να έχει και ένα ματς λιγότερο. Υπενθυμίζεται πως η Χαρτς έχει να στεφθεί πρωταθλήτρια από το 1960, ενώ η τελευταία φορά που πήρε άλλη ομάδα εκτός των... μεγάλων τον τίτλο, ήταν το 1985, με την Αμπερντίν του Σερ Άλεξ Φέργκιουσον να τα καταφέρνει.
🏴📈 Hearts will be celebrating a good weekend of results in Scotland.— FotMob (@FotMob) February 22, 2026
The Jam Tarts won their game yesterday and saw both Rangers and Celtic drop points today. Rangers had to come from two-down at bottom side Livingston! pic.twitter.com/rnGEHcMQer
