Η Ρέιντζερς έμεινε στο 2-2 με τη Λίβινγκστον και η Σέλτικ ηττήθηκε 2-1 από τη Χιμπέρνιαν, με τη Χαρτς να παραμένει μόνη πρώτη και να πηγαίνει φουλ για τίτλο!

Δέκα αγωνιστικές (πέντε κανονική διάρκεια & πέντε playoffs) πριν το τέλος της σεζόν, η Χαρτς διατηρείται στην κορυφή της βαθμολογίας της σκωτσέζικης Premiership και ονειρεύεται τον τίτλο του πρωταθλητή!

Οι Καρδιές επικράτησαν 1-0 εντός έδρας της Φόλκερκ το Σάββατο (21/2) και ανέβηκαν στους 60 βαθμούς, με Ρέιντζερς και Σέλτικ να γκελάρουν την επόμενη μέρα και να χάνουν έδαφος στην κούρσα για την κούπα. Οι Τζερς βρέθηκαν να χάνουν 2-0 εκτός έδρας από τη Λίβινγκστον και κατάφεραν να ισοφαρίσουν σε 2-2 με γκολ στο τελευταίο δεκάλεπτο, έχοντας εξασφαλίσει αριθμητικό πλεονέκτημα από το 60ό λεπτό.

Οι δε Κέλτες, ηττήθηκαν 2-1 από τη Χιμπέρνιαν εντός έδρας, με την αποβολή του Τράστι στο 74' να τους αφήνει με παίκτη λιγότερο και τον Άντριους να παγώνει το Σέλτικ Παρκ στο 87', χαρίζοντας μία νίκη στην ομάδα του πανηγυρίστηκε και στις δύο πλευρές του Εδιμβούργου!

Τη δεδομένη χρονική στιγμή, η Ρέιντζερς είναι δεύτερη στη βαθμολογία και στο -4 από την κορυφή, με τη Σέλτικ να μένει στο -6 αλλά να έχει και ένα ματς λιγότερο. Υπενθυμίζεται πως η Χαρτς έχει να στεφθεί πρωταθλήτρια από το 1960, ενώ η τελευταία φορά που πήρε άλλη ομάδα εκτός των... μεγάλων τον τίτλο, ήταν το 1985, με την Αμπερντίν του Σερ Άλεξ Φέργκιουσον να τα καταφέρνει.