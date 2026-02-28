Οι αποδόσεις για την κατάκτηση σε Europa και Conference League

Πως διαμορφώθηκαν τα φαβορί μετά την κλήρωση των ζευγαριών των 2 διοργανώσεων, τι απόδοση έχουν οι 2 ελληνικές ομάδες.

Παναθηναϊκός - Μπέτις και Τσέλιε- ΑΕΚ οι Knock out αγώνες με ελληνικό ενδιαφέρον.

Με 32 ομάδες (16+16) σε δύο διοργανώσεις και την άνοιξη σχεδόν εδώ, η τελική ευθεία προς την κατάκτηση των δύο τροπαίων γίνεται σιγά σιγά ορατή. Ο καλύτερος τρόπος να “δεις” μακριά, είναι οι αποδόσεις για τους επόμενους κατόχους στο UEFA Europa League και το UEFA Conference League. Τα φαβορί και οι αποδόσεις των ελληνικών ομάδων (για κατάκτηση), μετά τις κληρώσεις της Παρασκευής.

Η Stoiximan έβγαλε ήδη τις αποδόσεις μετά τη σημερινή κλήρωση των Knock out φάσεων του UEFA Europa League και του UEFA Conference League 2025-26

UEFA Europa League

Απόλυτο φαβορί για την κατάκτηση είναι η Άστον Βίλα με απόδοση στο 4.00*, με 2ο φαβορί τη Ρόμα. Ο Παναθηναϊκός από την άλλη, έχει απόδοση 50.00*.

Τα 5 πρώτα φαβορί για το τρόπαιο του UEFA Europa League είναι τα παρακάτω:

Άστον Βίλα – 4.00*

Λυών – 8.00*

Μπέτις -9.00*

Ρόμα – 9.00*

Πόρτο – 10.00*

UEFA Conference League

Η παρουσία μιας αγγλικής ομάδας δημιουργεί ξεκάθαρη εικόνα κι εδώ στα φαβορί για την κατάκτηση, αφού η Κρίσταλ Πάλας έχει τις πιθανότητες κατάκτησης του τίτλου υπέρ της. Η ΑΕΚ έχει απόδοση στο 9.00* στοιχείο που την φέρνει ανάμεσα στις 5 επικρατέστερες ομάδες για να πανηγυρίσουν την άνοιξη στη Λειψία.

Τα 5 πρώτα φαβορί είναι ως εξής

Crystal Palace – 3.75*

RC Strasbourg – 5.50*

Φιορεντίνα - 8.50*

ΑΕΚ - 9.00*

Ράγιο Βαγιεκάνο – 10.00*

*Όλες οι αποδόσεις υπόκεινται σε αλλαγές

