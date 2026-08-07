Μουρ και Ταϊρί στέλνουν το μήνυμα του... νέου ΠΑΟΚ

Οι δύο Αμερικανοί ήρθαν στην Θεσσαλονίκη για τον ΠΑΟΚ της σεζόν 2026-2027 και έβαλαν αμφότεροι τον πήχη ψηλά.

Μπεν Μουρ και Μπριν Ταϊρί αποτέλεσαν τις δύο πρώτες αφίξεις του «Δικέφαλου του Βορρά», ο οποίος ξεκινάει επίσημα την προετοιμασία του στις 12 Αυγούστου, αλλά μετά από ένα «καυτό» μεταγραφικό καλοκαίρι και το ρεκόρ με τα 6.000 διαρκείας, είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχει μια... ανυπομονησία, με τις προοπτικές που έχουν ανοίξει.

Ο Αμερικανός σέντερ, που ήταν από την αρχή της περσινής σεζόν στον ΠΑΟΚ και έζησε όλη τη μετάβαση στην εποχή Μυστακίδη, αλλά και ο Ταϊρί, δε δίστασαν στις πρώτες τους δηλώσεις του, να μιλήσουν για τη διεκδίκηση και την κατάκτηση τίτλων.

«Νομίζω ότι το επίπεδο της διοργάνωσης που θα παίξουμε (σ.σ. Eurocup), έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο καθώς και το ότι η ομάδα θα είναι πολύ ανταγωνιστική και θα έχει τη δυνατότητα να διεκδικήσει και να κερδίσει τίτλους» είπε σήμερα από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» ο Μουρ, ο οποίος όσοι τον γνωρίζουν, ξέρουν πολύ καλά ότι είναι αρκετά... φειδωλός στις τοποθετήσεις του.

«Ο στόχος είναι να πάρω έναν τίτλο με τον ΠΑΟΚ. Νιώθω ότι έχω να τελειώσω μια δουλειά, γιατί πέρσι δεν τα καταφέραμε στους τελικούς του FIBA Europe Cup. Έχουμε την ευκαιρία όμως να το κάνουμε φέτος!» είχε πει από την πλευρά του ο Ταϊρί, ο οποίος είναι σαφώς πιο ενθουσιώδης από το συμπαίκτη του και δεν κρύβει τη φιλοδοξία του.

Δε μπορεί να θεωρηθεί ως τυχαίο το γεγονός, ότι δύο παίκτες που έζησαν και πέρσι τον ΠΑΟΚ, με το «καλημέρα» φέτος, βάζουν τον πήχη ψηλά και δεν κρύβουν ότι ο στόχος, πλέον, είναι η διεκδίκηση και η κατάκτηση τίτλων. Τόσο ο Μουρ όσο και ο Ταϊρί, «άγγιξαν» πριν λίγο καιρό την κατάκτηση του FIBA Europe Cup, προφανώς και από τη στιγμή που δεν πανηγύρισαν τον τίτλο, είναι κάτι που τους έχει μείνει, τα δεδομένα όμως για τον ΠΑΟΚ έχουν αλλάξει και δείχνουν έτοιμοι από την πρώτη στιγμή για τη διεκδίκηση νέων και υψηλότερων κορυφών.

