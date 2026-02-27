Τρομερά άτυχος ο Βαλεντίν Καρμπόνι, που έπαθε δεύτερη ρήξη χιαστού μέσα σε 16 μήνες και μάλιστα στο άλλο του πόδι αυτή τη φορά.

Ποδοσφαιριστής της Ίντερ από τα 15 του χρόνια, ο Βαλεντίν Καρμπόνι δεν έχει καταφέρει να στεριώσει στο Μιλάνο και έχει περάσει ως δανεικός από Μόντσα, Μαρσέιγ, Τζένοα και εσχάτως Ρασίνγκ Κλουμπ, προσπαθώντας να βρίσκει τον χρόνο συμμετοχής που θα του επιτρέπει να αποτελεί κομμάτι των πλάνων του Λιονέλ Σκαλόνι στην εθνική ομάδα της Αργεντινής.

Ο 21χρονος μεσοεπιθετικός όμως δεν έχει την τύχη με το μέρος του, καθώς υπέστη ρήξη χιαστού για δεύτερη φορά τους τελευταίους 16 μήνες, αυτή τη φορά στο δεξί του πόδι, με αποτέλεσμα να μείνει εκτός μάχης μέχρι το φθινόπωρο και να χάσει το επερχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο...

Ο νεαρός ποδοσφαιριστής χτύπησε όταν συμπαίκτης του έπεσε πάνω του κατά τη διάρκεια της προπόνησης, με τις εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε να επιβεβαιώνουν τις δυσοίωνες προβλέψεις. Τον Οκτώβριο του 2024, ο Καρμπόνι είχε πάθει κάτι αντίστοιχο στο αριστερό του γόνατο όσο βρισκόταν στην αποστολή της Αλμπισελέστε, με αποτέλεσμα τότε να διακοπεί ο δανεισμός του στη Μαρσέιγ.