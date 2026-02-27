Ίντερ: Παίκτης έπαθε δεύτερο χιαστό στο άλλο πόδι μέσα σε 16 μήνες
Ποδοσφαιριστής της Ίντερ από τα 15 του χρόνια, ο Βαλεντίν Καρμπόνι δεν έχει καταφέρει να στεριώσει στο Μιλάνο και έχει περάσει ως δανεικός από Μόντσα, Μαρσέιγ, Τζένοα και εσχάτως Ρασίνγκ Κλουμπ, προσπαθώντας να βρίσκει τον χρόνο συμμετοχής που θα του επιτρέπει να αποτελεί κομμάτι των πλάνων του Λιονέλ Σκαλόνι στην εθνική ομάδα της Αργεντινής.
Ο 21χρονος μεσοεπιθετικός όμως δεν έχει την τύχη με το μέρος του, καθώς υπέστη ρήξη χιαστού για δεύτερη φορά τους τελευταίους 16 μήνες, αυτή τη φορά στο δεξί του πόδι, με αποτέλεσμα να μείνει εκτός μάχης μέχρι το φθινόπωρο και να χάσει το επερχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο...
Ο νεαρός ποδοσφαιριστής χτύπησε όταν συμπαίκτης του έπεσε πάνω του κατά τη διάρκεια της προπόνησης, με τις εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε να επιβεβαιώνουν τις δυσοίωνες προβλέψεις. Τον Οκτώβριο του 2024, ο Καρμπόνι είχε πάθει κάτι αντίστοιχο στο αριστερό του γόνατο όσο βρισκόταν στην αποστολή της Αλμπισελέστε, με αποτέλεσμα τότε να διακοπεί ο δανεισμός του στη Μαρσέιγ.
⚠️🇦🇷 Valentín Carboni se ROMPIÓ LOS LIGAMENTOS DE SU RODILLA y estará de baja por lo menos SEIS MESES.— Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) February 27, 2026
‼️ Fue en la práctica de hoy y es la 2DA vez que sufre la misma lesión a sus 20 años.
Tremenda noticia para Racing y el fútbol argentino. 💔
Vía @LeandroAdonio. pic.twitter.com/xigkvHVZ37
