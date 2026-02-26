Σε μια τρομερή δήλωση προχώρησε ο Γιοάν Μολό, πρώην ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού.

Ο Γιοάν Μολό σε πρόσφατη συνέντευξή του στο διαδικτυακό κανάλι Capte, προχώρησε σε μια δήλωση που σίγουρα θα... συζητηθεί. Ο 36χρονος εξτρέμ, που είχε αγωνιστεί στον Παναθηναϊκό πριν μερικά χρόνια, εξέφρασε τη διαφωνία του με την κοστολόγηση των παικτών που δίνεται στις μέρες μας και υποστήριξε ότι ο ίδιος σήμερα θα άξιζε 80 εκατομμύρια ευρώ!

Συγκεκριμένα ο Γάλλος ποδοσφαιριστής δήλωσε: «Πιστεύω ότι σήμερα θα κόστιζα 80 εκατομμύρια ευρώ. Χωρίς να έχεις αποδείξει την αξία σου, κοστίζεις ήδη ακριβά. Με δύο ή τρεις στιγμές λάμψης, η αξία σου εκτοξεύεται. Παλαιότερα, για να αξίζεις πολλά χρήματα, έπρεπε να είσαι ο πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος.

Παράλληλα σχολίασε την μεταγραφή του Σαϊμόν Μπουαμπρέ στη Σαουδική Αραβία: «Παλιά δεν ήταν έτσι, έπρεπε να αποδείξεις πράγματα στο γήπεδο. Μιλάω για τον Μπουαμπρέ, είμαι χαρούμενος για αυτόν, αλλά όταν βλέπεις κάτι τέτοιο στην αγορά...Έχει χαθεί το μέτρο. Για κάποιον ναι μπορεί να αξίζει 150 εκατομμύρια ευρώ, αλλά δεν γίνεται να παίρνεις 4-5 εκατ. και να μην έχεις παίξει ούτε ένα ματς».

