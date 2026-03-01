Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού για τους φιλάθλους που θα βρεθούν στις Σέρρες

Ο Ολυμπιακός, με ανακοίνωση του, έδωσε οδηγίες για τους φιλάθλους που θα βρεθόυν στις Σέρρες, για τον αγώνα των Ερυθρόλευκων με τον Πανσερραϊκό.

Ο Ολυμπιακός ταξιδεύει σήμερα στις Σέρρες (01/03) για να αντιμετωπίσει τον Πανσερραϊκό (16:00, Nova Sports Prime) στο πλαίσιο της 23ης αγωνιστικής της Stoiximan Superleague. Οι Πειραιώτες αναμένεται να έχουν στο πλευρό τους πάνω από 4.000 οπαδούς, οι οποίοι εξάντλησαν σε χρόνο ρεκόρ τα διαθέσιμα εισιτήρια που πρόσφερε η σερραϊκή ομάδα.

Οι πρωταθλητές Ελλάδος για να διευκολύνουν τους χιλιάδες φίλους τους που θα βρεθούν στο «Δημοτικό Γήπεδο Σερρών» εξέδωσαν ανακοίνωση, με την οποία τους δίνουν κάποιες οδηγίες για την ομαλή τους μετάβαση στο στάδιο.

Πιο συγκεκριμένα, η ερυθρόλευκη ΠΑΕ ενημέρωσε τους οπαδούς της πως θα πρέπει να εισέλθουν στο γήπεδο τουλάχιστον δύο ώρες πριν την καθιερωμένη έναρξη της αναμέτρησης, δηλαδή στις 14:00, ώστε να αποφευχθεί η ταλαιπωρία, με τις θύρες να ανοίγουν ήδη από τις 13:00.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Ολυμπιακού:

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ενημερώνει τους φιλάθλους της που βρίσκονται στις Σέρρες για τον σημερινό (16:00) αγώνα με τον Πανσερραϊκό να αφιχθούν στο γήπεδο τουλάχιστον δύο ώρες πριν από την έναρξη της αναμέτρησης, ώστε να αποφευχθεί ταλαιπωρία τους ή προβλήματα κατά την είσοδό τους.

Οι θύρες του Δημοτικού Γηπέδου Σερρών ανοίγουν στις 13:00.