Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε ότι θα πραγματοποιηθεί τακτική γενική συνέλευση στις 9 Μαρτίου και ένα από τα θέματα που θ' αποφασιστούν είναι η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται: «Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ προσκαλεί τους μετόχους της εταιρίας σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την Δευτέρα 09.03.2026 στις 11:00 στα γραφεία της ΠΑΕ στο γήπεδο της Τούμπας. Διαβάστε αναλυτικά την πρόσκληση και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ “ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ” “ΠΑΟΚ” – Π.Α.Ε.ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗN 09.03.2026

Το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΠΑΕ ΠΑΟΚ», ΑΡ. Μ.Α.Ε. 99130/06/Β/86/77 και ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η 122030904000, σύμφωνα με το νόμο 4548/2018, όπως ισχύει, και το Καταστατικό της, καλεί τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρίας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 09 Μαρτίου 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 στα επί της οδού Μικράς Ασίας – Γήπεδο Τούμπας γραφεία της ΠΑΕ ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Υποβολή και έγκριση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων για την εταιρική χρήση 01.07.2024-30.06.2025, στις οποίες περιλαμβάνονται οι σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018.

Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της εταιρίας από το ΔΣ για την εταιρική χρήση 01.07.2024 έως 30.06.2025 και απαλλαγή των ελεγκτών.

Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας για την εταιρική χρήση 01.07.2025-30.06.2026.

Έγκριση αμοιβής μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.07.2024 έως 30.06.2025.

Συμπληρωματική εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων και καταβολή μετρητών και καταθέσεις προοριζόμενες για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και την έκδοση νέων μετοχών με την επιφύλαξη του άρθρου 28 του ν. 4548/2018 και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων στη νέα αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4548/2018.

Τροποποίηση του άρθρου 7 (μετοχικό κεφάλαιο) του καταστατικού της εταιρείας.

Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Στη Συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, όλοι οι Μέτοχοι της Εταιρίας, με τους όρους και τις προϋποθέσεις του νόμου 4548/2018, όπως ισχύει, και του καταστατικού της ΠΑΕ. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μιας ψήφου.

Θεσσαλονίκη,

16.02.2026ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ».