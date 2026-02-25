Σάλος έχει ξεσπάσει στην Αυστρία μετά από δικαστική απόφαση σε στέλεχος της ομάδας Άλταχ, που βιντεοσκοπούσε κρυφά ποδοσφαιρίστριες στα αποδυτήρια.

Σε πρώην στέλεχος της ποδοσφαιρικής ομάδας Άλταχ, επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης επτά μηνών με αναστολή και πρόστιμο 1200 ευρώ, καθώς κρίθηκε ένοχος για λήψη κρυφών βίντεο και φωτογραφιών από χώρους αποδυτηρίων, γυμναστηρίων και ντους της γυναικείας ομάδας.

Επίσης θα πρέπει να καταβάλλει 625 ευρώ σε κάθε ένα από τα θύματα. Η ποινή επιβλήθηκε από το περιφερειακό δικαστήριο του Feldkirch της Αυστρίας. Ο κατηγορούμενος αποδέχτηκε την ποινή, η οποία προκάλεσε αντιδράσεις, ωστόσο ο εισαγγελέας αναμένεται να ασκήσει έφεση.

Η Eleni Rittman, που στο παρελθόν αγωνιζόταν στην ομάδα εξέφρασε την οργή της για την απόφαση: «Αναρωτιέμαι αν μια τέτοια ποινή λειτουργεί αποτρεπτικά Θεωρούσα τα αποδυτήρια έναν ασφαλή χώρο και η παραβίαση της ιδιωτικότητάς μας ήταν τόσο βάναυση. Η απόφαση αυτή δεν αρκεί».

Ο άνδρας αγωνιζόταν στην Α΄ κατηγορίας της Αυστρίας από το 2020-2025 και έχουν ταυτοποιηθεί περίπου 30 παίκτριες με οπτικοακουστικό υλικό.

Η υπόθεση έχει συγκλονίσει την Αυστρία με την υπουργό Αθλητισμού, Μικαέλα Σμιτ να κάνει λόγο για αηδιαστικές πράξεις. Ο δικηγόρος υπεράσπισης υποστήριξε ότι οι φωτογραφίες δεν έχουν διακινηθεί σε τρίτους και έχουν ήδη καταστραφεί.

Στο δικαστήριο οι αθλήτριες εξέφρασαν την οργή τους: «Είμαστε νέες γυναίκες, κάποιες από εμάς κορίτσια. Αυτό που συνέβη μάς έκοψε τα πόδια. Για χρόνια μάς έλεγαν ότι τα αποδυτήρια ήταν το σπίτι μας, αλλά αυτό το σπίτι καταστράφηκε από κάποιον θεωρούσαμε μέλος της οικογένειάς μας».

Στο κλείσιμο της δίκης ο κατηγορούμενος ζήτησε συγνώμη. Η διοίκηση της ομάδας στηρίζει τις παίκτριες και έχει ξεκινήσει εσωτερική έρευνα σε συνεργασία με την Ομοσπονδία της χώρας.