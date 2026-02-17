Η είδηση ότι κάποιος εγκατέστησε κρυφές κάμερες στα αποδυτήρια και τα ντους της γυναικείας ομάδας της Άλταχ έχει σοκάρει την Αυστρία. Ο άνδρας που κατηγορείται θα εμφανιστεί στο δικαστήριο την επόμενη εβδομάδα, ενώ οι αθλήτριες προσπαθούν ακόμη να συνειδητοποιήσουν τι συνέβη.

Μία αθλήτρια του συλλόγου, η οποία θέλησε να παραμείνει ανώνυμη, χαρακτήρισε το περιστατικό «απαράδεκτο και φρικτό»: «Μείναμε εντελώς σοκαρισμένες. Σαν να μας τράβηξαν το χαλί κάτω από τα πόδια».

Όπως περιέγραψε, προσπαθούν να συνεχίσουν, αλλά οι σκέψεις τους επιστρέφουν ξανά και ξανά σε αυτό που συνέβη: «Ένα είναι σίγουρο: θα πάρει πολύ χρόνο… Υπάρχουν καλύτερες και χειρότερες μέρες. Αλλά οι σκέψεις μου στρέφονται συχνά σε αυτή την υπόθεση. Και όταν συμβαίνει αυτό, σκέφτεσαι πόσο αηδιαστικό και φρικτό είναι ό,τι συνέβαινε εδώ».

Η υπουργός Αθλητισμού, Μιχαέλα Σμιτ, χαρακτήρισε την κατάσταση απαράδεκτη και τόνισε ότι οι αθλήτριες πρέπει να είναι ασφαλείς ακόμα και στα δικά τους αποδυτήρια. Ενώ ζήτησε πλήρη έρευνα και αλλαγές στα μέτρα ασφαλείας του συλλόγου. Περίπου 30 γυναίκες έχουν ταυτοποιηθεί στα βίντεο.

Όσον αφορά τον κατηγορούμενο, αντιμετωπίζει κατηγορίες για παράνομη χρήση συσκευών καταγραφής και διαχείριση υλικού σεξουαλικής κακοποίησης με βάση εικόνες. Το υλικό εντοπίστηκε μετά από έρευνες γερμανικών και ελβετικών αρχών για πιθανή παιδική πορνογραφία.

Με τη σειρά της η ομάδα που αγωνίζεται στην πρώτη κατηγορία στέκεται δίπλα στις παίκτριες και ανακοίνωσε ότι παρείχε άμεσα ψυχολογική υποστήριξη στις παίκτριες, σε συνεργασία με φορείς. Παράλληλα, ο σύλλογος συνεργάζεται με την Αυστριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου και την Αυστριακή Αθλητική Ομοσπονδία για την εφαρμογή νέων μέτρων προστασίας, τα οποία θα παρουσιαστούν τον Μάρτιο.