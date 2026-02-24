Τουρκία: Δεν άντεξε ο γλάρος που χτυπήθηκε από βολέ τερματοφύλακα
Σε ποδοσφαιρικό αγώνα ερασιτεχνικού πρωταθλήματος της Τουρκίας, ο τερματοφύλακας, Ουγιάνικ τραυμάτισε με βολέ έναν γλάρο που πετούσε πάνω από τον αγωνιστικό χώρο. Ο ποδοσφαιριστής Τσατσάν του έκανε ΚΑΡΠΑ. Μετά από μερικά λεπτά ο γλάρος άρχισε να δείχνει σημάδια ζωής.
O ποδοσφαιριστής το παρέδωσε στο ιατρικό επιτελείο, ενώ με την ενέργειά του αυτή έστειλε ένα ηχηρό μήνυμα ευαισθητοποίησης σε όλο τον κόσμο. Ο γλάρος βρισκόταν υπό κτηνιατρική φροντίδα, αλλά τελικά δεν τα κατάφερε και απεβίωσε χτες. Αφού πέθανε θάφτηκε, ενώ του έφτιαξαν και ένα μικρό μνημείο.
During the Amateur League match in İstanbul last week, a goalkeeper shut a seagul during the match.— Turkish Football Soccer (@soccer_turkish) February 24, 2026
The seagull had been under veterinary care for some time but passed away yesterday and buried. #seagull #martı #Football https://t.co/GAsKCee6sV pic.twitter.com/VKkf5PUplX
