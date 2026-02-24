Ο γλάρος, που είχε χτυπηθεί από βολέ τερματοφύλακα σε αγώνα στην Τουρκία, δεν άντεξε τελικά και απεβίωσε.

Σε ποδοσφαιρικό αγώνα ερασιτεχνικού πρωταθλήματος της Τουρκίας, ο τερματοφύλακας, Ουγιάνικ τραυμάτισε με βολέ έναν γλάρο που πετούσε πάνω από τον αγωνιστικό χώρο. Ο ποδοσφαιριστής Τσατσάν του έκανε ΚΑΡΠΑ. Μετά από μερικά λεπτά ο γλάρος άρχισε να δείχνει σημάδια ζωής.

O ποδοσφαιριστής το παρέδωσε στο ιατρικό επιτελείο, ενώ με την ενέργειά του αυτή έστειλε ένα ηχηρό μήνυμα ευαισθητοποίησης σε όλο τον κόσμο. Ο γλάρος βρισκόταν υπό κτηνιατρική φροντίδα, αλλά τελικά δεν τα κατάφερε και απεβίωσε χτες. Αφού πέθανε θάφτηκε, ενώ του έφτιαξαν και ένα μικρό μνημείο.