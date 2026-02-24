Μετά την αποχώρησή του από τον Παναθηναϊκό, ο Φίλιπ Μαξ είναι πολύ κοντά στο να μετακομίσει στην Ιαπωνία για λογαριασμό της Γκάμπα Οσάκα.

Τις βαλίτσες του ετοιμάζει ο Φίλιπ Μαξ για τον επόμενο ποδοσφαιρικό σταθμό του, αυτή τη φορά μακριά από την Ευρώπη. Ο 32χρονος Γερμανός αμυντικός, που τον τελευταίο ενάμιση χρόνο αγωνιζόταν στον Παναθηναϊκό χωρίς να καταφέρει να καθιερωθεί, αποχώρησε από το «τριφύλλι» τον περασμένο μήνα.

Μετά από μια παρουσία που δεν άφησε πολλά «σημάδια» στον Παναθηναϊκό (μόλις έντεκα συμμετοχές σε 18 μήνες και ο τελευταίος επίσημος αγώνας τον Μάρτιο του 2025) ο Μαξ, σύμφωνα με δημοσιεύματα, φαίνεται να έχει βρει νέο σταθμό. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ιαπωνικό μέσο «Sponichi», βρίσκεται πολύ κοντά στο να υπογράψει για τη Γκάμπα Οσάκα, ομάδα που αυτή τη στιγμή φιγουράρει στην τρίτη θέση του ιαπωνικού πρωταθλήματος.

Αν όλα κυλήσουν ομαλά και η μεταγραφή ολοκληρωθεί, ο Μαξ θα γίνει ο πρώτος Γερμανός ποδοσφαιριστής στην ιστορία της Γκάμπα Οσάκα. Να θυμίσουμε πως ο Γερμανός αριστερός μπακ ήρθε στην Ελλάδα το καλοκαίρι του 2024 από την Άιντραχτ Φρανκφούρτης έναντι 1,5 εκατ. ευρώ, όμως δεν δικαίωσε τις προσδοκίες που δίκαια δημιουργήθηκαν βάσει του βιογραφικού και της μέχρι τότε καριέρας του.