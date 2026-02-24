Φίλιπ Μαξ: «Μια ανάσα από ομάδα της Ιαπωνίας»
Τις βαλίτσες του ετοιμάζει ο Φίλιπ Μαξ για τον επόμενο ποδοσφαιρικό σταθμό του, αυτή τη φορά μακριά από την Ευρώπη. Ο 32χρονος Γερμανός αμυντικός, που τον τελευταίο ενάμιση χρόνο αγωνιζόταν στον Παναθηναϊκό χωρίς να καταφέρει να καθιερωθεί, αποχώρησε από το «τριφύλλι» τον περασμένο μήνα.
Μετά από μια παρουσία που δεν άφησε πολλά «σημάδια» στον Παναθηναϊκό (μόλις έντεκα συμμετοχές σε 18 μήνες και ο τελευταίος επίσημος αγώνας τον Μάρτιο του 2025) ο Μαξ, σύμφωνα με δημοσιεύματα, φαίνεται να έχει βρει νέο σταθμό. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ιαπωνικό μέσο «Sponichi», βρίσκεται πολύ κοντά στο να υπογράψει για τη Γκάμπα Οσάκα, ομάδα που αυτή τη στιγμή φιγουράρει στην τρίτη θέση του ιαπωνικού πρωταθλήματος.
Seit seinem Bundesliga-Abgang läuft es für Philipp Max nicht wirklich rund. Bei Panathinaikos wurde sein Vertrag im Januar aufgelöst und jetzt wohl weiter nach Japan zu Gamba Osaka mit dem deutschen Trainer Jens Wissing. ⏳ #SGE #FCAFebruary 24, 2026
Die Details: https://t.co/TjdjXTcdbq pic.twitter.com/IrZ7xJsIYx
Αν όλα κυλήσουν ομαλά και η μεταγραφή ολοκληρωθεί, ο Μαξ θα γίνει ο πρώτος Γερμανός ποδοσφαιριστής στην ιστορία της Γκάμπα Οσάκα. Να θυμίσουμε πως ο Γερμανός αριστερός μπακ ήρθε στην Ελλάδα το καλοκαίρι του 2024 από την Άιντραχτ Φρανκφούρτης έναντι 1,5 εκατ. ευρώ, όμως δεν δικαίωσε τις προσδοκίες που δίκαια δημιουργήθηκαν βάσει του βιογραφικού και της μέχρι τότε καριέρας του.
