Τα χρήματα που «γλίτωσε» ο Παναθηναϊκός από το συμβόλαιο του Μαξ

Ο Παναθηναϊκός κατόρθωσε να λύσει το συμβόλαιο του Φίλιπ Μαξ γλιτώνοντας ένα σημαντικό ποσό και αποδεσμεύοντας έτσι τον μοναδικό ανενεργό παίκτη του ρόστερ του.

Ο Φίλιπ Μαξ αποτελεί κι επίσημα παρελθόν από τον Παναθηναϊκό, αφού οι δύο πλευρές έλυσαν την συνεργασία τους, η οποία κανονικά είχε διάρκεια μέχρι το καλοκαίρι του 2027. Ο Γερμανός αριστερός μπακ ήρθε με πολλές «περγαμηνές» όταν αποκτήθηκε το καλοκαίρι του 2024 από την Άιντραχτ Φρανκφούρτης έναντι 1,5 εκατ. ευρώ, όμως δεν δικαίωσε τις προσδοκίες που δίκαια δημιουργήθηκαν βάσει του βιογραφικού και της μέχρι τότε καριέρας του.

Ο 32χρονος ποδοσφαιριστής στον ενάμιση χρόνο που έκατσε στους «πρασίνους» φόρεσε την φανέλα τους μονάχα 11 φορές, όλες την περσινή σεζόν ενώ φέτος δεν χρησιμοποιήθηκε από κανέναν από τους προπονητές που πέρασαν από τον πάγκο της ομάδας.

Η εικόνα του δεν ήταν καλή, αποτέλεσμα και των προβλημάτων που τον ταλαιπωρούσαν κι έτσι εκείνος δεν μπόρεσε όχι μόνο να σταθεί ως βασικός αριστερός μπακ, αλλά να μην είναι καν εκεί για να παίξει κάποια λεπτά ως λύση ροτέισον.

Τα χρήματα που γλίτωσε ο Παναθηναϊκός από τον Μαξ

Με την κατάσταση να είναι όπως περιγράψαμε παραπάνω και τον Ράφα Μπενίτεθ να έχει ζητήσει την μείωση του αριθμού των παικτών του ρόστερ δεν έμενε τίποτα περισσότερο στον Παναθηναϊκό από το να βρει έναν τρόπο να απεμπλακεί από τον Φίλιπ Μαξ και το «βαρύ» του συμβόλαιο.

Έτσι το «τριφύλλι» ξεκίνησε διαπραγματεύσεις και τελικά βρήκε μία κοινή γραμμή πλεύσης με τον Γερμανό ποδοσφαιριστή, ο οποίος συμφώνησε να φύγει παίρνοντας τα υπόλοιπα χρήματα που όριζε το συμβόλαιό του για τη φετινή σεζόν, αλλά ούτε... δεκάρα από κείνα που προέβλεπε για την επόμενη σεζόν.

Κοινώς οι «πράσινοι» μπορεί στην ουσία να έχασαν το περίπου 1,5 εκατ. ευρώ που πλήρωσαν στην Άιντραχτ για να τον πάρουν και τα 2,4-2,6 εκατ. ευρώ που του πλήρωσαν για τα δύο αυτά χρόνια, δηλαδή συνολικά 3,9-4,1 εκατ., όμως κατόρθωσαν να περιορίσουν λίγο την ζημία γλιτώνοντας τον τρίτο χρόνο του συμβολαίου του.

Το ποσό αυτό δεν είναι διόλου ευκαταφρόνητο, αφού μιλάμε για 1,2-1,3 εκατ. ευρώ που θα έπρεπε να δώσει επιπλέον και τώρα κατάφερε να τα εξοικονομήσει περιορίζοντας έτσι τα «απόνερα» μίας πολύ κακής μεταγραφικής επιλογής.