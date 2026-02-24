Ο CEO της Πόγκον για Κεραμίτση: «Μπορεί να είναι κορυφαίος παίκτης»

Ο CEO της Πόγκον, σε συνέντευξή του, τόνισε πως ο Κεραμίτσης μπορεί να εξελιχθεί σε κορυφαίο παίκτη και να γίνει η επόμενη μεγάλη μεταγραφή.

Ο Δημήτρης Κεραμίτσης, που φόρεσε τη φανέλα της Ρόμα από το 2021 έως το 2024, έχει βρει τον ρυθμό του στην πολωνική Πογκόν (19 συμμετοχές, 1 γκολ) , με τον CEO του συλλόγου να δηλώνει πως θα αποτελέσει την επόμενη μεγάλη μεταγραφή.

Ο 22χρονος στόπερ στην πρώτη ομάδα πρόλαβε να γράψει μία συμμετοχή στη Serie A, πραγματοποιώντας το ντεμπούτο του επί ημερών Ζοσέ Μουρίνιο, και το καλοκαίρι του 2024 αποχώρησε ως ελεύθερος.

Τότε μπήκε στο προσκήνιο η Πογκόν. Ο CEO του συλλόγου, Ταν Κέσλερ, μιλώντας στο Gianlucadimarzio, εξήγησε πώς προέκυψε η μεταγραφή, αλλά και γιατί πιστεύει τόσο πολύ στον Κεραμίτση.

«Ο Δημήτρης ήρθε σε εμάς ως ελεύθερος μετά από τέσσερις σεζόν στην Ιταλία. Είχε κάνει ντεμπούτο στη Serie A με τον Μουρίνιο, όμως στη συνέχεια τα πράγματα άλλαξαν και έμεινε ελεύθερος με τη λήξη του συμβολαίου του», ανέφερε αρχικά.

Στη συνέχεια στάθηκε στα αγωνιστικά του χαρακτηριστικά: «Πολλοί σύλλογοι τον παρακολουθούν ήδη. Είναι ένας κεντρικός αμυντικός με ένταση στο παιχνίδι του, επιθετικότητα και πολύ καλά αθλητικά προσόντα. Εμείς δουλεύουμε μαζί του σε πρόγραμμα ατομικής τακτικής ώστε να γίνει κορυφαίος παίκτης. Έχει μεγάλες δυνατότητες και μαθαίνει πολλά παίζοντας δίπλα στον Ατίλα Σάλαϊ. Παίκτες σαν κι αυτόν χρειάζονται εμπιστοσύνη και χρόνο συμμετοχής, εδώ μπορούμε να του τα δώσουμε και θα δείτε ότι σύντομα και εκείνος θα είναι παίκτης που θα απασχολεί την αγορά».