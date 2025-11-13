Κεραμίτσης στο Gazzetta: «Τραυματίστηκα μόνος μου, νόμιζα ότι έχασα την ευκαιρία της ζωής μου»

«Ο Μουρίνιο μου είχε φερθεί σαν δεύτερος πατέρας»

Τι θυμάσαι πιο έντονα από τον Μουρίνιο; Υπάρχουν συμβουλές που κρατάς μέχρι σήμερα;

«Η προσωπικότητά του με εντυπωσίασε περισσότερο από όλα. Δεν έχω ξανανιώσει έτσι με προπονητή. Προσπαθεί να συνδεθεί με τους παίκτες πνευματικά και να τους γνωρίσει. Μου έκανε ερωτήσεις για την Ελλάδα, την ομάδα που υποστήριζα, ακόμα και για ποιος είναι ο καλύτερος Πορτογάλος προπονητής που πέρασε ποτέ από την Ελλάδα. Ήθελε να έρθει κοντά στον παίκτη, ακόμα και σε έναν 17χρονο όπως ήμουν εγώ, που θα μπορούσε να μην ασχοληθεί καν. Πιστεύω πολύ στη δουλειά που έκανε στο ημίχρονο. Δεν έχω ξαναδεί προπονητή να διαβάζει το παιχνίδι τόσο καλά, να μπαίνει στα αποδυτήρια στο ημίχρονο και να λέει δύο κουβέντες που ήταν τόσο αποτελεσματικές. Η ομάδα ταυτιζόταν απόλυτα με αυτά που έλεγε, και όλοι συμφωνούσαν ότι αυτό ήταν το σωστό. Στη Ρόμα, η θητεία του ήταν επιτυχημένη. Θυμάμαι 30 συνεχόμενα sold-out στο γήπεδο, αποτέλεσμα και της παρουσίας του».

Έχεις επαφές ακόμη μαζί του;

«Από τότε που έφυγα από τη Ρόμα, μόνο όταν πήγα στην Πογκόν και όταν πήγε στη Φενέρμπαχτσε».

Μίλησες μαζί του όταν πήγες στην Πογκόν;

«Καταρχάς, όταν έφυγε από τη Ρόμα, τον ευχαρίστησα για όλα όσα είχε κάνει για εμένα, γιατί παρόλο που κάποια πράγματα που συνέβησαν το 2ο χρόνο, η ευθύνη βαραίνει περισσότερο εμένα και δε θα ξεχάσω, την 1η χρονιά που μου είχε φερθεί σαν 2ος πατέρας. Πίστεψε πάρα πολύ σε μένα ίσως περισσότερο απ’ ό,τι πίστευα εγώ ο ίδιος στον εαυτό μου τότε. Έτσι λοιπόν, όταν πήγε στη Φενέρμπατσε, του έστειλα μήνυμα για να του ευχηθώ τα καλύτερα. Τότε με ρώτησε και αυτός πως πηγαίνουν τα πράγματα στην Πογκόν».

Όταν έκανες το ντεμπούτο σου με τη Ρόμα, γράφονταν στα ελληνικά ΜΜΕ για σένα “ο Έλληνας που τρέλανε τον Μουρίνιο”, “ο Δημήτρης Κεραμίτσης”, κ.λπ. Πώς το βίωσες όλο αυτό στα 17 σου;

«Πιο πολύ ένιωθα τι γινόταν στην Ιταλία παρά στην Ελλάδα, γιατί δεν ζούσα εδώ. Η οικογένειά μου βέβαια το έζησε πιο έντονα, αλλά δόξα τω Θεώ έχουμε μια πολύ καλή οικογένεια που πάντα προσπαθούσε να με κρατάει με τα πόδια στο έδαφος. Έλεγαν “ο Έλληνας που έκανε το ντεμπούτο του στη Ρόμα”, αλλά εγώ ένιωθα πως ουσιαστικά δεν είχα κάνει ακόμα κάτι σπουδαίο. Ήταν σίγουρα κάτι όμορφο και μου έδωσε ικανοποίηση, όμως δεν το άφησα να με παρασύρει. Δεν ένιωσα ποτέ “σταρ” ή κάτι τέτοιο».

Σε επηρέασε καθόλου όλο αυτό;

«Όταν είσαι 17 χρονών και ξαφνικά κάνεις ντεμπούτο σε μια ομάδα όπως η Ρόμα, είναι πολύ εύκολο να μπερδευτείς. Εγώ δεν είχα μεγάλη εμπειρία, πήγα από μία μικρομεσάια ομάδα, την Έμπολι, στη Ρόμακαι έπρεπε να κολυμπήσω στα βαθιά. Από το να παίζω σε μικρό γήπεδο, βρέθηκα ξαφνικά στο “Ολίμπικο” μπροστά σε δεκάδες χιλιάδες κόσμο. Είναι πολύ δύσκολο να το διαχειριστείς».

Πώς σε άλλαξε αυτό σαν παίκτη;

«Νομίζω πως αυτό που με εξέλιξε περισσότερο δεν ήταν το ντεμπούτο ή οι καλές στιγμές, αλλά οι δύσκολες. Στις καλές στιγμές όλοι είναι δίπλα σου, όλοι σου λένε “μπράβο”, ακόμα και άνθρωποι που δεν σου μιλούσαν πριν. Το δύσκολο είναι να παραμείνεις δυνατός όταν τα πράγματα δεν πάνε καλά. Εκεί φαίνεται ο χαρακτήρας και εκεί θεωρώ πως ωρίμασα πραγματικά ως παίκτης αλλά κυρίως ως άνθρωπος. Πιο πολύ με εξέλιξε ο τελευταίος χρόνος στη Ρόμα».

Πώς ήταν ο επόμενος χρόνος στη Ρόμα;

«Υπήρξαν αρκετά λάθη στην υπόθεση της ανανέωσης. Μου είχε γίνει πρώτη πρόταση το Μάρτιο του 2022, αλλά η επικοινωνία γινόταν μέσω του πατέρα μου, κάτι που προφανώς δεν άρεσε ιδιαίτερα στην ομάδα. Υπήρχαν προβλήματα με το manager μου σε θέματα επικοινωνίας και φερεγγυότητας, και έτσι τα πράγματα μπερδεύτηκαν πολύ. Όταν ήρθε η ώρα να συζητήσω για το μέλλον μου στη Ρόμα, υπήρξε μια σειρά από παρεξηγήσεις και λάθη στην επικοινωνία, που δημιούργησαν μια δύσκολη κατάσταση. Δεν είχα τότε τον κατάλληλο άνθρωπο να χειρίζεται τα θέματα αυτά για μένα, και έγιναν κάποια λάθος βήματα που επηρέασαν τη σχέση μου με την ομάδα. Μου έκαναν άλλες 2 προτάσεις, μία το καλοκαίρι και μία το Δεκέμβριο του 2022, οι οποίες τελικά δεν προχώρησαν και έτσι, από εκεί που ήμουν για να συμμετέχω στην προετοιμασία 1000% της μεγάλης ομάδας, λόγω της μη ανανέωσής μου, την τελευταία μέρα, κόπηκα από την προετοιμασία στην Πορτογαλία. Ήταν μια περίοδος με αρκετή πίεση και αβεβαιότητα, όμως μέσα από όλο αυτό έμαθα πολλά κυρίως για το πώς λειτουργεί το ποδόσφαιρο σε αυτό το επίπεδο και πόσο σημαντικό είναι να έχεις γύρω σου τους σωστούς ανθρώπους».

Όταν έφυγες, ακούστηκαν φήμες για ελληνικές ομάδες. Υπήρχε αλήθεια πίσω από τα δημοσιεύματα;

«Στο ποδόσφαιρο, από το να γίνει μια ερώτηση μέχρι να υπάρξει επίσημη πρόταση, υπάρχει τεράστια απόσταση. Υπήρχε κάποιο ενδιαφέρον, ναι κάποιες επαφές και συζητήσεις αλλά ποτέ δεν προχώρησε σε κάτι επίσημο. Δεν ήρθε κάποια πραγματική πρόταση ώστε να πω “ναι, υπήρξε και δεν πήγα”».

Στη Ρόμα υπήρξες συμπαίκτης με μεγάλα ονόματα. Ανέφερες πριν τον Ζανιόλο, για τον οποίο κατά καιρούς διαβάζουμε διάφορα σχετικά με τη συμπεριφορά του, ότι είναι ένας πολύ εκρηκτικός χαρακτήρας. Ισχύει αυτό;

«Ναι, σίγουρα. Είναι ένας καταπληκτικός συμπαίκτης και θεωρώ ότι, όταν είναι στα καλά του, ίσως να είναι ένας από τους καλύτερους συμπαίκτες που είχα ποτέ. Εννοείται όμως πως όταν έχεις δύο πολύ σοβαρούς τραυματισμούς, όπως είχε εκείνος πρώτα ρήξη στο ένα γόνατο και, όταν επέστρεψε, ρήξη και στο άλλο είναι λογικό να επηρεάζεσαι. Ως χαρακτήρας, προσωπικά δεν είχα ποτέ κάποιο πρόβλημα μαζί του. Σε εμένα πάντα φερόταν πάρα πολύ καλά».

Έχει γραφτεί πως σε έναν αγώνα της Primavera είχε υπάρξει ένα περιστατικό, ότι είχε κατουρήσει σε κάποιο αποδυτήρια ή κάτι παρόμοιο.

«Δεν ήμουν εκεί, οπότε δεν μπορώ να το σχολιάσω, ούτε γνωρίζω ακριβώς τι συνέβη. Ξέρω όμως ότι, όταν έφυγε από τη Ρόμα, υπήρξε μεγάλος αναβρασμός εναντίον του. Είχαν προηγηθεί κάποιες δηλώσεις, τόσο δικές του όσο και του τότε τεχνικού διευθυντή, του Τιάγκο Πίντο, ο οποίος είχε πει χαρακτηριστικά πως “αν ζητάς να φύγεις και οι μόνες ομάδες που ενδιαφέρονται για σένα είναι η Γαλατασαράι και η Μπόρνμουθ, τότε μάλλον υπάρχει κάποιο πρόβλημα”. Θυμάμαι επίσης πως, όταν ο Τιάγκο Πίντο πήγε στη Μπόρνμουθ, ο Ζανιόλο, θέλοντας να τον πικάρει, ανέβασε μια ιστορία στο Instagram γράφοντας “όλα γυρνάνε”. Ήταν μια έμμεση απάντηση, επειδή τότε ο Πίντο τον είχε ειρωνευτεί για το ενδιαφέρον της Μπόρνμουθ, λέγοντας πως είναι μικρή ομάδα και τελικά εκεί πήγε ο ίδιος ο Τιάγκο Πίντο. Πιστεύω πως, όταν ο Ζανιόλο έφυγε, δεν ήταν καλά ψυχολογικά. Οι οπαδοί είχαν στραφεί εναντίον του, είχαν φτάσει στο σημείο να πετάξουν πέτρες στο σπίτι του. Ο τρόπος με τον οποίο αποχώρησε από τη Ρόμα δεν ήταν σίγουρα ο καλύτερος».

Με τον Μπόβε έχεις επαφές μέχρι σήμερα, μετά από το περιστατικό που συνέβη στο ματς της Φιορεντίνα με την Ίντερ;

«Όχι, δεν έχουμε πλέον επαφές. Ο Μπόβε όμως ήταν ένας εξαιρετικός ποδοσφαιριστής και, πάνω απ’ όλα, ένα πολύ καλό παιδί. Ήταν επίσης ιδιαίτερα έξυπνος από τους λίγους που συνδύαζαν το ποδόσφαιρο με το πανεπιστήμιο, κάτι πολύ δύσκολο σε αυτό το επίπεδο. Όπως ανέφερα και πριν, όταν έκανα το ντεμπούτο μου, είχαμε μπει μαζί αλλαγή. Γενικά με βοηθούσε πολύ και είχαμε μια πολύ καλή σχέση όσο ήμουν στη Ρόμα. Όταν έμαθα για το περιστατικό που συνέβη, ένιωσα πάρα πολύ άσχημα. Όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο, δεν μπορείς ποτέ να ξέρεις ποια θα είναι η κατάληξη. Αυτή τη στιγμή η κατάστασή του είναι δύσκολη, γιατί έβαλε απινιδωτή στην καρδιά του, και γνωρίζω ότι στην Ιταλία, δεν επιτρέπεται να αγωνιστεί. Πραγματικά του εύχομαι να βρει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, γιατί το αξίζει. Έχει περάσει πολλά, και δεν είναι εύκολο να αντιμετωπίζεις κάτι τέτοιο, ειδικά όταν αγωνίζεσαι σε τόσο υψηλό επίπεδο χάνεις τη γη κάτω από τα πόδια σου».

Μιλήσατε μετά το περιστατικό; Του έστειλες κάποιο μήνυμα;

«Εννοείται. Του έστειλα μήνυμα, του ευχήθηκα γρήγορη ανάρρωση και μου απάντησε, ευχαριστώντας με. Μέχρι εκεί, δεν έχουμε καθημερινή επαφή. Όμως, όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο σε έναν άνθρωπο που γνωρίζεις, με τον οποίο έχεις μοιραστεί αποδυτήρια και στιγμές για κάποια χρόνια, είναι πραγματικά σοκαριστικό».

Υπάρχει κάτι άλλο που θυμάσαι από κάποιον συμπαίκτη σου; Κάποια ιστορία που σου έχει μείνει;

«Ναι, με τον Λουκάκου και τον Ντιμπάλα. Όταν ήμουν εκεί, πραγματικά είχα εντυπωσιαστεί. Ο Λουκάκου, παρόλο που στο γήπεδο φαίνεται τεράστιος σωματικά, είχε το λιγότερο ποσοστό λίπους απ’ όλους στην ομάδα ήταν σχεδόν όλος μυς, κάτι που φαινόταν και μέσα στο παιχνίδι. Είναι απίστευτα δύσκολο να τον μαρκάρεις. Αν δεν “διαβάσεις” τη φάση από πριν και δεν μπεις πρώτος στη μονομαχία, δεν έχεις ελπίδα να του βάλεις σώμα. Και το πιο εντυπωσιακό είναι ότι, πέρα από τη δύναμή του, είναι και τρομερά γρήγορος. Αυτό ίσως να μην φαίνεται τόσο στην τηλεόραση, αλλά μέσα στο γήπεδο το καταλαβαίνεις αμέσως για το ύψος και τη δύναμή του, έχει απίστευτη ταχύτητα. Ο Ντιμπάλα από την άλλη... με την μπάλα στα πόδια έκανε πράγματα που δεν έχω ξαναδεί. Μπορούσε να βρει συμπαίκτη εκεί που κανείς άλλος δεν έβλεπε, το αριστερό του πόδι ήταν πραγματικά μαγικό. Παρότι είχε αρκετά προβλήματα τραυματισμών στη Ρόμα, ακόμα κι έτσι, η διαφορά του ήταν τεράστια. Τότε λέγαμε χαρακτηριστικά πως “υπάρχει μια Ρόμα με τον Ντίμπαλα και μια χωρίς τον Ντιμπάλα”. Αυτό δείχνει πόσο επιδραστικός ήταν στο παιχνίδι».

Και σαν άνθρωποι; Πώς ήταν στις καθημερινές σας σχέσεις;

«Οι μεγαλύτεροι πρωταθλητές, αυτοί που είχαν κάνει τεράστιες καριέρες όπως ο Λουκάκου, Ντιμπάλα, ο Μάτιτς ή ο Σμόλινγκ ήταν οι πιο σεμνοί απ’ όλους. Υπήρχαν κάποιοι άλλοι, λιγότερο γνωστοί, που είχαν περισσότερη έπαρση. Οι συγκεκριμένοι όμως, που είχαν κάθε δικαίωμα να το κάνουν, ήταν οι πρώτοι που πήγαιναν στο γυμναστήριο, οι πρώτοι που έκαναν παραπάνω δουλειά, οι πρώτοι που έρχονταν να σε βοηθήσουν. Αυτές είναι οι λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά στο τέλος».

Με ποιον από όλους αυτούς ήσουν πιο κοντά;

«Με τον Σμόλινγκ , γιατί έπαιζε και στη θέση μου. Τον καιρό που ήμουν στην πρώτη ομάδα, με βοηθούσε πάρα πολύ, μου έδινε πολλές συμβουλές. Αν υπάρχει ένας παίκτης από τον οποίο έχω μάθει πραγματικά πολλά, είναι εκείνος. Μιλάμε για κάποιον που έπαιξε τόσα χρόνια στην Premier League, στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, μια από τις καλύτερες ομάδες του κόσμου. Ήταν τιμή μου που μπορούσα να μαθαίνω από αυτόν».

Θυμάσαι κάτι συγκεκριμένο που σου είχε πει;

«Μου έδινε πολλές συμβουλές για τις επιθετικές κεφαλιές. Είχε κάνει μια χρονιά στη Ρόμα που είχε σκοράρει πολλά γκολ έτσι, και τον ρωτούσα για το timing, πώς καταφέρνει πάντα να βρίσκεται στο σωστό σημείο. Με βοήθησε να καταλάβω το παιχνίδι διαφορετικά, και πολλές φορές δούλευε μαζί μου ατομικά πάνω σε αυτά. Στο τέλος, στην Primavera, έφτασα να βάλω έξι γκολ από κεφαλιές σε κόρνερ, κάτι που οφείλω σε μεγάλο βαθμό και στη βοήθειά του. Με στήριξε και ψυχολογικά, γιατί περνούσαμε τότε κάτι παρόμοιο με τα συμβόλαιά μας. Εννοείται πως η δική του περίπτωση ήταν διαφορετική, είχε παίξει εκατό ματς στη Ρόμα, αλλά υπήρχε ένα κοινό σημείο. Με βοήθησε πολύ να παραμείνω ήρεμος και συγκεντρωμένος. Τον ευχαριστώ πραγματικά για όσα έκανε για μένα. Τον είχα σαν είδωλο και όταν βλέπεις έναν ποδοσφαιριστή που παρακολουθούσες στην τηλεόραση και έχεις την ευκαιρία να μάθεις δίπλα του, είναι κάτι απίστευτο. Αν κάποτε καταφέρω να κάνω μια καριέρα όπως η δική του, θα είμαι κάτι παραπάνω από ικανοποιημένος».



Όταν έπαιζες στην primavera, είχες μπει και σε κάποια λίστα με παίκτες που είχαν κάνει ντεμπούτο στα κορυφαία πρωταθλήματα κάτω από τα 18 χρόνια. Τι σημαίνει αυτό για σένα;

«Σωστά, αλλά για μένα δεν ήταν τόσο σημαντικό. Αυτό που θεωρούσα πιο σημαντικό ήταν ότι στην Πριμαβέρα βγήκα στην καλύτερη δεκάδα της χρονιάς μαζί με παίκτες που τώρα παίζουν σε κορυφαίες ομάδες, όπως ο Ντοργκού που έπαιζε στη Λέτσε ή ο Γιλντίζ στη Γιουβέντους.Ήταν μια χρονιά εκπληκτική για μένα, γιατί μαζί με τη Ρόμα πήραμε το κύπελλο και είχα βάλει γκολ τόσο στον ημιτελικό, όσο και στον τελικό, το νικητήριο τέρμα».