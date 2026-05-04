Κεραμίτσης: Ανανέωσε με την Πογκόν έως το 2029
Κάτοικος Πολωνίας θα παραμείνει ο Δημήτρης Κεραμίτσης! Όπως ανακοινώθηκε, ο Έλληνας αμυντικός ανανέωσε το συμβόλαιό του με την Πογκόν έως το καλοκαίρι του 2029 και θα συνεχίσει στην ομάδα για τα επόμενα τρία χρόνια.
Ο 21χρονος στόπερ ανήκει στην πολωνική ομάδα από το 2024, όταν μετακόμισε ως ελεύθερος από τη Ρόμα. Τη φετινή περίοδο έχει καταγράψει συνολικά 27 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, με απολογισμό ένα γκολ.
Παράλληλα ο Κεραμίτσης έχει καταγράψει και δυο συμμετοχές με την Εθνική Ελπίδων, έχοντας σκοράρει μάλιστα κι ένα γκολ σε 40 αγωνιστικά λεπτά.
