Με τον Δημήτρη Κεραμίτση να βρίσκει δίχτυα, η Πογκόν διέλυσε με πεντάρα τη Ζάγκλιεμπε.

Η Πογκόν επέστρεψε εμφατικά στις νίκες στο πρωτάθλημα Πολωνίας, «σκορπώντας» με πεντάρα τη Ζάγκλιεμπε (5-1). Για να τα καταφέρε, δε, χρειάστηκε έναν Έλληνα να της δείξει τον δρόμο.

Ο λόγος για τον Δημήτρη Κεραμίτση, που αγωνίστηκε βασικός και μόλις στο 3ο λεπτό άνοιξε από κοντά το σκορ για την ομάδα του. Στο αρχικό σχήμα των γηπεδούχων βρέθηκε επίσης και ο Λεονάρντο Κούτρης, ενώ για τους φιλοξενούμενους πέρασε το ματς ως αλλαγή ο Μιχάλης Κοσίδης. Με αυτό το τρίποντο η Πογκόν ανέβηκε στη 10η θέση της Ekstraklasa.