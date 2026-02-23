Στεφ Κάρι: Οι φίλοι της Αλ Χιλάλ τον έκαναν κορεό (vid)
Μπορεί στη Σαουδική Αραβία το ποδόσφαιρο να βρίσκεται με διαφορά στην κορυφή των προτιμήσεων και... επενδύσεων, ωστόσο φαίνεται πως και το μπάσκετ έχει την τιμητική του.
Αυτό έγινε πιο συγκεκριμένο το βράδυ του Σαββάτου (21/2), στο ντέρμπι κορυφής της Saudi Pro League, μεταξύ Αλ Χιλάλ και Αλ Ιτιχάντ, που έληξε ισόπαλο 1-1.
Οι φίλαθλοι των γηπεδούχων είχαν ετοιμάσει μια μεγάλη έκπληξη, ένα εντυπωσιακό κορεό, το οποίο απεικονίζει τον Στεφ Κάρι να... σουτάρει για τρεις, όπως άλλωστε μας έχει συνηθίσει ο σούπερ σταρ των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς.
Στο 15ο λεπτό της συνάντησης, όλοι... σάστισαν μπροστά στην εικόνα ενός ασύλληπτου και η αλήθεια είναι απρόσμενου ''tifo'' από τους... μπλε φιλάθλους.
Al Hilal dropping a Steph Curry “3” tifo for the Saudi Clásico is pure psychological warfare. 🏀💙😮💨#alhilal #soccer #curry #nba #basketball pic.twitter.com/VpOP8W2Nf1— MARCA in English 🇺🇸 (@MARCAinENGLISH) February 22, 2026
