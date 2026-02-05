Μπενζεμά: Απάντησε...με γκολ στην «εξέγερση» του Ρονάλντο
Η πολύκροτη μεταγραφή του Καρίμ Μπενζεμά από την Αλ Ιτιχάντ στην Αλ Χιλάλ ολοκληρώθηκε πριν λίγες μέρες, γεγονός που οδήγησε σε ένα ντόμινο εξελίξεων στη Saudi Pro League με εμφανή την δυσανασχέτηση του Ρονάλντο. Παρόλα αυτά ο Γάλλος φορ συνδύασε το ντεμπούτο του ιδανικά, καθώς σημείωσε το πρώτο του γκολ κόντρα στην Αλ Ακντούντ.
Στο 31o λεπτό της αναμέτρησης, ο Αλνταουσαρί δέχτηκε την μπάλα μες στην περιοχή, αρχικά ο τερματοφύλακας τον εμπόδισε, αλλά όντας πεσμένος πάσαρε στον θρύλο της Ρεάλ Μαδρίτης και εκείνος από κοντά με τακουνάκι έσπρωξε την μπάλα στα δίχτυα δίνοντας το προβάδισμα στην ομάδα του. Με το τέρμα αυτό έφτασε συνολικά τα 17 γκολ στη φετινή σεζόν.
Η εξέλιξη αυτή έρχεται λίγο μετά την απόφαση του Κριστιάνο Ρονάλντο να μην αγωνιστεί για δεύτερο σερί παιχνίδι με την Αλ Νασρ, καθώς δυσανασχετεί με το PIF και τον άνισο τρόπο που μεταχειρίζεται οικονομικά τους συλλόγους του πρωταθλήματος της Σαουδικής Αραβίας.
New shirt. New club. Same old Karim Benzema 🔥— FOX Soccer (@FOXSoccer) February 5, 2026
The French striker nets his first goal for Al-Hilal after transferring from Al-Ittihad earlier this week 🇫🇷👏 pic.twitter.com/MeUqic6dkW
