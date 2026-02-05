Φοβερό ντεμπούτο με χατ-τρικ έκανε ο Μπνεζεμά με την Αλ Χιλάλ, την ώρα που ο Ρονάλντο συνεχίζει να στρέφεται κατά του PIF.

Δεν θα μπορούσε να είχε πραγματοποιήσει καλύτερο ντεμπούτο, ο Καρίμ Μπενζεμά με την Αλ Χιλάλ, μια μεταγραφή που τάραξε την Saudi Pro League και οδήγησε στην «επανάσταση» του Ρονάλντο κατά του PIF. Παρόλα αυτά ο Γάλλος σταρ δεν πτοήθηκε και πολύ με τις αντιδράσεις του άλλοτε συμπαίκτη του στη Ρεάλ Μαδρίτη και απάντησε...με χατ-τρικ στην εμφατική νίκη με 6-0 κόντρα στην Αλ Ακντούντ.

Αρχικά στο 31' με τακουνάκι από κοντινή απόσταση, άνοιξε το σκορ για την ομάδα του, ενώ χτύπησε ξανά δύο φορές μέσα σε τέσσερα λεπτά. Αρχικά στο 60' έκανε το 2-0 με σουτ από το ύψος του πέναλτι και μετά από λίγο στο 64' με πλασέ, ενώ μοίρασε και ασίστ στο τέταρτο γκολ που σημείωσε ο Μάλκομ. Όπως ήταν φυσικό, με αυτή την εντυπωσιακή εμφάνιση, αναδείχθηκε MVP του αγώνα.

Η Αλ Χιλάλ βρίσκεται στην κορυφή με 50 βαθμούς και στο +4 από την Αλ Νασρ του Κριστιάνο. Και όλα αυτά την ώρα που ο Πορτογάλος δεν θα αγωνιστεί για δεύτερο σερί ματς.

60': LE DOUBLÉ DU NUEVEEEEEEEEEE, AL-HILAL TE VA SI BIEN KARIM !!!! 🔵



Magnifique finition, 0-2 pour Al-Hilal ! ⚽️ pic.twitter.com/BjgE93w2CV February 5, 2026