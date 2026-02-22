Λεότα: Οι... πικάντικες αποκαλύψεις για την ερωτική της ζωή
Η Ντιλέτα Λεότα είναι μια από τις πιο εντυπωσιακές γυναίκες στο χώρο της αθλητικής δημοσιογραφίας και παντρεμένη με τον Λορίς Κάριους.
Πρόσφατα βρέθηκε καλεσμένη στο podcast της Βικτόρια Καμπέλιο και αποκάλυψε... πικάντικες λεπτομέρειες για τη σεξουαλική της ζωή, τις προτιμήσεις της και γενικότερα τη σχέση της με τον Γερμανό γκολκίπερ: «Στο κρεβάτι μου βάζω 10, είμαι ηφαίστειο σαν της Σικελίας. Ακούγομαι εγωκεντρική, αλλά και ο Λορίς είναι πληθωρικός, ταιριάζουμε απόλυτα. Είμαι άνθρωπος της φαντασίας, κάθε μέρα θέλω κάτι διαφορετικό, δεν μένω στα ίδια».
Η Ιταλίδα ρεπόρτερ αναφέρθηκε και στις προκαταλήψεις γύρω από την εμφάνιση τονίζοντας πως είναι βάρος να κρίνεται για την εμφάνισή της.
