Σοκ στην Αγγλία: Πρώην ποδοσφαιριστής κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας

Ένας 32χρονος πρώην ποδοσφαιριστής συνελήφθη και κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας, μετά τον πυροβολισμό άνδρα στο Μέρσεϊσαϊντ.

Ο πρώην ποδοσφαιριστής Πάτρικ Λέισι συγκαταλέγεται μεταξύ των τεσσάρων ατόμων που κατηγορούνται για απόπειρα ανθρωποκτονίας, έπειτα από ένοπλο περιστατικό που σημειώθηκε τον Νοέμβριο στο Μέρσεϊσαϊντ.

Σύμφωνα με τις Αρχές, ένας άνδρας περίπου 20 ετών δέχθηκε πυροβολισμό στην είσοδο κατοικίας στην περιοχή Huyton, την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου. Το θύμα διακομίσθηκε στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα στο πόδι. Ο 32χρονος Λέισι, ο οποίος στο παρελθόν έχει επαγγελματικό ρεκόρ 12-1 στην πυγμαχία, συνελήφθη την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου μαζί με ακόμη τρεις άνδρες. Και οι τέσσερις αντιμετωπίζουν κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας, συνωμοσία για ανθρωποκτονία, κατοχή καραμπίνας και φυσιγγίων με πρόθεση να τεθεί ανθρώπινη ζωή σε κίνδυνο, καθώς και για πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης.

Ο επιθεωρητής ντετέκτιβ Κρις Κλαρκ της Αστυνομίας του Μέρσεϊσαϊντ δήλωσε ότι οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης και ότι η έρευνα παραμένει σε εξέλιξη, καλώντας όποιον διαθέτει πληροφορίες ή οπτικό υλικό να επικοινωνήσει με τις Αρχές.

Οι υπόλοιποι τρεις κατηγορούμενοι είναι άνδρες ηλικίας 35, 31 και 61 ετών. Όλοι παρουσιάστηκαν ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου του Λίβερπουλ και προφυλακίστηκαν, εν αναμονή της προδικαστικής διαδικασίας στο Κακουργιοδικείο της πόλης.

Ο Λέισι είχε περάσει από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και τη Λίβερπουλ, προτού ακολουθήσει 12ετή επαγγελματική πορεία σε αγγλικούς συλλόγους μικρότερων κατηγοριών.