Ο κόσμος των Γιουνάιτεντ, Σίτι, Λίβερπουλ και Έβερτον συσπειρώνεται και αντιδρά στη ραγδαία αύξηση των τιμών των εισιτηρίων, ετοιμάζοντας διαδηλώσεις έξω από «Όλντ Τράφορντ» και «Άνφιλντ».

Αυτό το Σαββατοκύριακο, οι φίλαθλοι των ομάδων του Μάντσεστερ και του Μέρσεϊσαϊντ θα αφήσουν στην άκρη τις παραδοσιακές αντιπαλότητες που τους χωρίζουν και θα ενώσουν τις φωνές τους ενάντια στις τιμές των εισιτηρίων, που σημειώνουν φέτος τεράστια αύξηση.

Πιο συγκεκριμένα, οπαδοί της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και της Έβερτον, της Λίβερπουλ και της Μάντσεστερ Σίτι, ανακοίνωσαν ότι θα πραγματοποιήσουν διαμαρτυρίες έξω από τα γήπεδα «Όλντ Τράφορντ» και «Άνφιλντ» με το σύνθημα «Stop Exploiting Loyalty». Θα αιτηθούν τη μείωση των τιμών καθώς πλέον το κόστος έχει αποκλείσει πολύ κόσμο από τα γήπεδα, επειδή δεν το αντέχει η τσέπη του.

Η πρωτοβουλία αυτή ήρθε μετά την τελευταία ανακοίνωση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για αύξηση τιμών των εισιτηρίων της στα 66 λίρες, με πρόφαση την κακή οικονομική κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι Κόκκινοι Διάβολοι. Την ίδια στιγμή, η Premier League υπέγραψε νέο τηλεοπτικό συμβόλαιο ύψους 12,25 δισεκατομμυρίων λιρών! Οι υποστηρικτές τονίζουν πως οι αυξήσεις αυτές πλήττουν κυρίως τους φιλάθλους της εργατικής τάξης, οι οποίοι είναι η καρδιά και η ψυχή του ποδοσφαίρου και είναι πάντα εκεί για να υποστηρίξουν τις ομάδες τους στα δύσκολα και στα εύκολα. Επιπλέον, καταγγέλουν ότι οι σύλλογοι εκμεταλλεύονται την αφοσίωσή τους ώστε να κερδοφορήσουν.

Οι οργανώσεις των φιλάθλων των δύο αγγλικών πόλεων, έκαναν σαφές ότι αυτή η διαμαρτυρία θα είναι μόνο η αρχή και η συνεργασία τους θα συνεχιστεί μέχρι να πετύχουν τον σκοπό τους, σβήνοντας τις διαχωριστικές γραμμές που τους χωρίζουν με μοναδικό γνώμονα την αγάπη τους για το άθλημα.

Fan groups in the Premier League are continuing to spread the #StopExploitingLoyalty message against ever-increasing ticket prices – fans of the the Liverpool and Manchester PL clubs will be standing together this weekend.https://t.co/RjNAcY9vXL