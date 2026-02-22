Η Βικτόρια Πλζεν έχασε πέναλτι και έμεινε στο 0-0 με τη Σπάρτα Πράγας, λίγες μέρες πριν το δεύτερο ματς με τον Παναθηναϊκό.

Λίγες ημέρες πριν υποδεχτεί τον Παναθηναϊκό στη ρεβάνς του 2-2 στο ΟΑΚΑ, η Βικτόρια Πλζεν έμεινε στο 0-0 με τη Σπάρτα Πράγας εντός έδρας και παρέμεινε έτσι στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας στο τσεχικό πρωτάθλημα.

Το πρώτο μέρος ήταν σχετικά ισορροπημένο, με λιγοστές καλές ευκαιρίες για τους δύο αντιπάλους και, μοιραία, κανένα γκολ πριν την ανάπαυλα. Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με την Πλζεν να κερδίζει πέναλτι για χέρι (52'), ωστόσο ο Βίντρα δεν αξιοποίησε την εσχάτη των ποινών, με τον Σούροβτσικ να αποκρούει την εκτέλεσή του και να κρατάει το 0-0.

Οι γηπεδούχοι είχαν κι άλλες ευκαιρίες στη συνέχεια αλλά ο γκολκίπερ της Σπάρτα ήταν απροσπέλαστος, με το σκορ να μην ανοίγει και τις δύο ομάδες να βολεύονται με τον βαθμό της ισοπαλίας. Αυτό ήταν το πρώτο ματς χωρίς νίκη στο πρωτάθλημα μετά από τέσσερα συνεχόμενα τρίποντα για την Πλζεν, με τον προπονητή της, Μάρτιν Χίσκι, να παρατάσσει την ομάδα του με πέντε αλλαγές σε σχέση με το ματς στην Αθήνα. Σημειώνεται πως αποχώρησε με αλλαγή λόγω τραυματισμού στο 69ο λεπτό ο βασικός στόπερ Κάντλετς.

Η ενδεκάδα της Πλζεν

Βάιγκελε - Κάντλετς (69' Ντουέ), Κρτσικ, Γεμέλκα, Ντόσκι - Τσερβ (82' Βαλέντα), Χροσόβσκι - Μέμιτς (82' Αντού), Λάντρα, Βισίνσκι (62' Σουαρέ) - Βίντρα (62' Λαουάλ)