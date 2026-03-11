Ο παίκτης-έκπληξη του Παναθηναϊκού που έχει πιάσει τη μεγαλύτερη ταχύτητα στο Europa League

Ο ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού που έχει κάνει το γρηγορότερο σπριντ στη φετινή διοργάνωση δεν είναι από τα πρώτα ονόματα που θα ερχόντουσαν στο μυαλό κάποιου.

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Μπέτις την Πέμπτη (12/03-19:45) στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για τους «16» του Europa League όπου θέλει ένα θετικό αποτέλεσμα για να πάει στη ρεβάνς της Ανδαλουσίας με όσο καλύτερες πιθανότητες μπορεί.

Οι «πράσινοι» θα χρειαστούν ένα καλό πλάνο προκειμένου να αντιμετωπίσουν τόσο τις απουσίες που έχουν όσο και τα ατού των Σεβιγιάνων. Φυσικά πέρα απ' αυτό θα χρειαστεί και κάθε ποδοσφαιριστής που θα αγωνιστεί να δώσει το 100% του υπηρετώντας το πλάνο αυτό.

Ένας τομέας που θα παίξει ρόλο στο παιχνίδι είναι εκείνος των τρεξιμάτων και της ταχύτητας και γι' αυτό, με τη βοήθεια και του επίσημου σάιτ της UEFA, ρίξαμε μια ματιά στους παίκτες του «τριφυλλιού» αναφορικά με τις υψηλότερες ταχύτητες που έχουν πιάσει κι εκείνους που έχουν τρέξει περισσότερο στο γήπεδο.

Ο γρηγορότερος παίκτης κι εκείνος που τρέχει περισσότερο

Η αλήθεια είναι πως ο ποδοσφαιριστής που έχει κάνει το ταχύτερο σπριντ από πλευράς Παναθηναϊκού δεν είναι ένα όνομα το οποίο θα βρισκόταν στα πρώτα που θα σκεφτόταν κάποιος. Αν ρωτούσες έναν μέσο φίλαθλο, θα σου έλεγα τον Τεττέη, τον Πελίστρι, τον Ζαρουρί, αλλά σίγουρα ο Τουμπά δεν θα ήταν στο πρώτο «κύμα» των επιλογών του.

Κι όμως ο Αλγερινός στόπερ είναι εκείνος που έχει κάνει το γρηγορότερο σπριντ απ' όλους τους παίκτες της ομάδας φτάνοντας τα 33,91 χλμ. ανά ώρα. Υπάρχει μονάχα ένας ακόμη που έχει ξεπεράσει τα 33, ο Φακούντο Πελίστρι, που έχει φτάσει τα 33,16, ο οποίος έχει μόλις δύο συμμετοχές.

Την πεντάδα στην κατηγορία αυτή κλείνουν οι Πάλμερ-Μπράουν με 32,54, Ταμπόρδα με 32,22 και Κυριακόπουλος με 32,11. Κι όμως ο Αργεντινός, που γενικά δεν φημίζεται για την ταχύτητά του είναι τέταρτος στην σχετική λίστα, μ' ένα σπριντ που απέχει από τον μέσο όρο του 4,62 χιλιόμετρα ανά ώρα.

Οι 11 παίκτες του Παναθηναϊκού με τα πιο γρήγορα σπριντ

1. Τουμπά 33,91 χλμ./ώρα

2. Πελίστρι 33,16

3. Πάλμερ-Μπράουν 32,54

4. Ταμπόρδα 32,22

5. Κυριακόπουλος 32,11

6. Κάτρης 32,06

7. Ίνγκασον 31,96

8. Σφιντέρσκι 31,40

9. Τζούρισιτς 31,33

10. Αντίνο 31,27

11. Καλάμπρια 31,13

Όσον αφορά τους ποδοσφαιριστές που έχουν τρέξει περισσότερο κατά μέσο όρο, εκεί βλέπουμε τον Ανδρέα Τεττέη να ξεχωρίζει με διαφορά, αφού στις μόλις δύο συμμετοχές του έχει φτάσει τα 9,5 χλμ. κατά μέσο όρο. Και μιλάμε για σέντερ φορ όχι για χαφ.

Από κοντά και υπό τις ίδιες συνθήκες ο Φακούντο Πελίστρι, που στις δικές του δύο συμμετοχές έναν μέσο όρο που φτάνει τα 7,5 χλμ και μάλιστα στη δεύτερη, στο Πλζεν, έχει μπει ως αλλαγή στο 76ο λεπτό. Πάνω από τα 7 μέσο όρο είναι και οι Ίνγκασον (7,4 χλμ.) και Ρενάτο (7,17) ενώ την πρώτη πεντάδα κλείνει ο Μπακασέτας με 6,9.

Οι πέντε ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού που τρέχουν περισσότερο

1. Τεττέη 9,5 χλμ.

2. Πελίστρι 7,5

3. Ίνγκασον 7,4

4. Ρενάτο 7,17

5. Μπακασέτας 6,9