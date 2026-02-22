Η Αρσεναλ ήταν εντυπωσιακή στο... ντέρμπι με την Τότεναμ, επικράτησε 4-1, βρέθηκε ξανά στο +5 από τη Σίτι, ενώ έβαλε τους Spurs σε μεγάλους μπελάδες.

Αυτή η Άρσεναλ δείχνει πως μπορεί να σηκώσει το βάρος του φαβορί! Η ομάδα του Αρτέτα με εντυπωσιακή εμφάνιση διέλυσε με 4-1 την Τότεναμ εκτός έδρας και βρέθηκε στο +5 από τη Σίτι, αλλά με ματς περισσότερο. Ο Εζε ήταν εντυπωσιακός με πέντε γκολ στη σεζόν απέναντι στους Λονδρέζους, ωστόσο μελανό σημείο ο τραυματισμός του Σάκα, ο οποίος αποχώρησε από το ματς. Στο ντεμπούτο του Τούντορ, η Τότεναμ ήταν κάκιστη και δεν μπόρεσε να φανεί ανταγωνιστική. Τρίτη σερί ήττα οι Spurs και μόλις στο +4 από την επικίνδυνη ζώνη.

Η Άρσεναλ μπήκε δυνατά, πίεσε και πήρε από την αρχή τον έλεγχο και την πρωτοβουλία των κινήσεων, δείχνοντας πιο άνετη και πιο οργανωμένη στο παιχνίδι της. Κυκλοφόρησε σωστά την μπάλα, δημιούργησε ευκαιρίες και πίεσε σταθερά την αντίπαλη άμυνα. Αντίθετα, η Τότεναμ χρειάστηκε να καταβάλει τεράστια προσπάθεια για να παραμείνει ανταγωνιστική. Η ομάδα του Τούντορ είχε διάθεση, όμως η ποιότητα στις επιθετικές ενέργειες έλειψε, με αποτέλεσμα να περιοριστεί σε μόλις μία τελική προσπάθεια εντός στόχου και ελάχιστες παρουσίες μέσα στην αντίπαλη περιοχή.

Στο 7' ο Γιόκερες δεν μπόρεσε να σκοράρει από κοντά, ούτε όμως και ο Σαλιμπά με κεφαλιά στο 17'. Ωστόσο, στο 32' ήρθε το γκολ για του Gunners, με τον Σάκα να επιμένει και τον Έζε από κοντά να σκοράρει για το 1-0. Μόλις... 24 δευτερόλεπτα μετά την επανέναρξη του ματς, ο Κόλο Μουανί εκμεταλλεύτηκε λάθος του Ράις, έκλεψε την μπάλα και ισοφάρισε, δίνοντας νέα πνοή στους γηπεδούχους. Η Άρσεναλ πίεσε, αλλά στο 37΄ ο Βικάριο σταμάτησε τον Σάκα σε μεγάλο τετ α τετ.

Η Τότεναμ μπήκε δυνατά, έχασε μεγάλη ευκαιρία με τον Σίμονς στο 46’, αλλά ένα λεπτό αργότερα προδόθηκε από τα αμυντικά κενά της. Ο Γιόκερες είχε όλο το χώρο και τον χρόνο να στοπάρει και με άψογο τελείωμα έξω από την περιοχή πέτυχε το τέταρτό του τέρμα στα πέντε τελευταία ματς της Premier League. Αυτή τη φορά δεν υπήρξε αντίδραση από τους Spurs, αντίθετα η Άρσεναλ κατάφερε στο 61ο λεπτό να «σφραγίσει» τη νίκη. Σκόρερ ο Έζε, ο οποίος διαμόρφωσε το 3-1 με το 5ο (!)φετινό του τέρμα κόντρα στην Τότεναμ. Ο ρυθμός έπεσε, με τους φιλοξενούμενους να έχουν τον απόλυτο έλεγχο. Η Τότεναμ στη μοναδική φάση που απείλησε ήταν στο 84’, όταν ο Ριτσάρλισον έκανε το τακουνάκι, όμως ο Ράγια έδιωξε τη μπάλα πάνω στη γραμμή. Οι Gunners δε σταμάτησαν και όταν βρήκαν ευκαιρία στο 95’ πέτυχαν και τέταρτο (3-1) γκολ με τον Γιόκερες!