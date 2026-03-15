Ο Μαξ Ντάουμαν της Άρσεναλ έγινε ο νεότερος σκόρερ στην ιστορία της Premier League

Σε ηλικία 16 ετών και 73 ημερών, ο επιθετικός της Άρσεναλ, Μαξ Ντάουμαν, εγινε ο νεότερος σκόρερ στην ιστορία της Premier League.

Η Άρσεναλ φιλοξένησε χθες (14/03) στο «Emirates» την Έβερτον στο πλαίσιο της 30ης αγωνιστικής της Premier League και αν και δυσκολεύτηκε, επικράτησε των «ζαχαρωτών» με 2-0, χάρη στα δύο γκολ των Γιόκερες και Ντάουμαν στα τελευταία λεπτά του αγώνα.

Μάλιστα, το γκολ αυτό του νεαρού εξτρέμ στο 90+7, το οποίο δεν ήταν και το πιο δύσκολο δεδομένου του ότι ο τερματοφύλακας, Τζόρνταν Πίκφορντ, βρισκόταν στην αντίπαλη περιοχή, χαρακτηρίστηκε ιστορικής σημασίας, καθώς ο Ντάουμαν έγινε ο νεότερος σκόρερ στην ιστορία της διοργάνωσης, σε ηλικία 16 ετών και 73 ημερών.

Ο Άγγλος έφηβος είχε ήδη διακριθεί με ένα ακόμη ρεκόρ, καθώς τον περασμένο Νοέμβριο έγινε ο νεότερος παίκτης που αγωνίστηκε ποτέ στο Champions League σε ηλικία μόλις 15 ετών και 308 ημερών, στη νίκη των «κανονιέρηδων» εναντίον της Σλάβια Πράγας (3-0).

Μετά και από τη χθεσινή νίκη της, η Άρσεναλ εδραίωσε τη θέση της στην κορυφή της Premier League, βρισκόμενη στο +9 από την δεύτερη Μάντσεστερ Σίτι και μπορεί να ονειρεύεται τον πρώτο τίτλο πρωταθλήματος μετά από 22 ολόκληρα χρόνια και το μακρινό 2004, τότε που ο Ντάουμαν, φυσικά, δεν είχε καν γεννηθεί.