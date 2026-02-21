Τερματοφύλακας στην Αυστραλία κατάφερε να βάλει αυτογκόλ με το κεφάλι μετά από σουτ... απομάκρυνση από τα 70 μέτρα!

Η Όκλαντ διέλυσε με 5-0 εκτός έδρας την Ουέλιγκτον Φίνιξ για την Α-League στην Αυστραλία, με το πρώτο γκολ στην αναμέτρηση να γίνεται ευλόγως viral! Βλέπετε, ο Γκέρντγουντ-Ριτς απομάκρυνε την μπάλα λίγα μέτρα έξω από την περιοχή του, με εκείνη να φτάνει 70 μέτρα μακριά, στην εστία των γηπεδούχων.

Εκεί βρισκόταν ο τερματοφύλακας της Φίνιξ, Ολουγουαγέμι, ο οποίος εκτίμησε παντελώς λάθος τη φάση και κατέληξε να τη στείλει στα δίχτυα του με κεφαλιά προς τα πίσω! Η φάση έκανε τον γύρο του κόσμου, με άπαντες να προσπαθούν να καταλάβουν τι έκανε ο γκολκίπερ των ηττημένων...