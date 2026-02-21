Δεν το πίστευε ούτε ο ίδιος: Ο 37χρονος Μάτα πέτυχε γκολάρα από το κέντρο (vid)

Παρότι βαδίζει τα 37 χρόνια ζωής, ο Χουάν Μάτα συνεχίζει να εντυπωσιάζει και αυτό φάνηκε από την επική γκολάρα με τη Μέλμπουρν Βίκτορι.

Έχει κατακτήσει Champions League, έχει κατακτήσει Europa League, έχει σαρώσει με την Εθνική Ισπανίας και έχει στην τροπαιοθήκη του ένα Μουντιάλ και ένα EURO. Ο Χουάν Μάτα δεν έχει αφήσει... τίποτα αλλά στα 37 του χρόνια συνεχίζει να εντυπωσιάζει στο πρωτάθλημα Αυστραλίας με τη φανέλα της Μέλμπουρν Βίκτορι.

Ο Ισπανός μεσοεπιθετικός άνοιξε το σκορ για την ομάδα του (όπου είναι συμπαίκτης με τον Βέργο) στο 20ο λεπτό με μία απίθανη έμπνευση, επιβεβαιώνοντας την απίστευτη ποιότητα και εμπειρία που διαθέτει.

Ο 37χρονος ποδοσφαιριστής εκμεταλλεύτηκε το κλέψιμο του συμπαίκτη του και χωρίς κοντρόλ, σούταρε σχεδόν από το σημείο της μεσαίας γραμμής και «κρέμασε» τον αντίπαλο πορτιέρε που είχε βγει εκτός εστίας.

Μάλιστα την ώρα των πανηγυρισμών, ο Μάτα χαμογελούσε και έδειχνε να μην πιστεύει το απίθανο τέρμα που σημείωσε, το οποίο ήταν το μόλις 2ο σε 18 αγώνες πρωταθλήματος καθώς συνηθίζει να μοιράζει ασίστ (8).