Στη Μέλμπουρν Βίκτορι θα συνεχίσει τη καριέρα του ο 37χρόνος μεσοεπιθετικός Χουάν Μάτα.

Ο άλλοτε επιθετικός της Τσέλσι και της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ παραμένει στη Αυστραλία και μετακομίζει στη Μέλμπουρν Βίκτορι. Έπειτα από ένα χρόνο με τους Γουέστερν Σίντνεϊ Γουόντερερς, ο 37χρόνος εξτρέμ γίνεται κάτοικος Μελβούρνης και αναμένεται να κάνει το ντεμπούτο του στις 18 Οκτωβρίου, στον αγώνα πρωταθλήματος κόντρα στην Όκλαντ.

Ο Μάτα δήλωσε ότι ανυπομονεί να συνεργαστεί με τον σύλλογο για να συμβάλει στην επιτυχία της ομάδας στο γήπεδο, φέρνοντας παράλληλα και τους ανθρώπους της χώρας πιο κοντά στο άθλημα.

«Είμαι ενθουσιασμένος που έρχομαι στη Μελβούρνη και που είμαι μέλος ενός από τους πιο σεβαστούς συλλόγους της Λίγκας και που θα έχω την ευκαιρία να παίξω μπροστά σε αυτούς τους οπαδούς. Έχω κίνητρο και θάρρος να βοηθήσω αυτήν την ομάδα να κερδίσει τρόπαια και να συνεργαστώ με τον σύλλογο ως μέρος ενός μακροπρόθεσμου σχεδίου για την ενίσχυση του ποδοσφαίρου στη χώρα».

The Juan and only 🤩



Melbourne Victory is thrilled to announce the signing of Juan Mata ahead of the 2025/26 A-League Men’s Season. https://t.co/xS0c2gzRwX

— Melbourne Victory (@gomvfc) September 15, 2025