Ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο επιβεβαίωσε ότι ο Ζιντάν θα αναλάβει την εθνική Γαλλίας μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026.

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Ζινεντίν Ζιντάν ετοιμάζεται για τη μεγάλη επιστροφή του στους πάγκους, αυτή τη φορά για λογαριασμό της εθνικής ομάδας της Γαλλίας. Ο 53χρονος τεχνικός φέρεται να έχει έρθει σε προφορική συμφωνία με τη γαλλική ποδοσφαιρική ομοσπονδία, προκειμένου να διαδεχθεί τον Ντιντιέ Ντεσάν στην τεχνική ηγεσία των Τρικολόρ.

Η συμφωνία προβλέπει ότι ο εμβληματικός «Ζιζού» θα αναλάβει τα καθήκοντά του αμέσως μετά την ολοκλήρωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026. Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί το τέλος μιας μακράς αναμονής για τον πρώην προπονητή της Ρεάλ Μαδρίτης, ο οποίος παρέμενε εκτός δράσης για μία πενταετία, περιμένοντας την κατάλληλη ευκαιρία για να ηγηθεί του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος της χώρας του.

Ο Ντιντιέ Ντεσάν, που βρίσκεται στο τιμόνι της Γαλλίας από το 2012, θα καθοδηγήσει την ομάδα στα γήπεδα της Αμερικής, με το τουρνουά αυτό να αποτελεί το «κύκνειο άσμα» του, πριν παραδώσει τα σκήπτρα στον Ζιντάν, όπως υποστηρίζει ο Ιταλός ρεπόρτερ.