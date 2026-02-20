Ο άλλοτε φορ του Ολυμπιακού, Τικίνιο, παραχωρήθηκε δανεικός στη Μιρασόλ από τη Σάντος.

Έχοντας κλείσει αισίως τα 35 του χρόνια, ο Τικίνιο Σοάρες θα αγωνιστεί φέτος δανεικός από τη Σάντος στη Μιρασόλ. Ο λόγος για την κορυφαία πρωτοεμφανιζόμενη ομάδα στην ιστορία του πρωταθλήματος Βραζιλίας, καθώς πέρυσι βρέθηκε για πρώτη φορά στα σαλόνια και εξέπληξε τους πάντες, τερματίζοντας τέταρτη και εξασφαλίζοντας εισιτήριο για τους ομίλους του Copa Libertadores!

Η Μιρασόλ θα αποτελέσει την 19η ομάδα στην καριέρα του Βραζιλιάνου επιθετικού, που μεταξύ 2021 και 2022 αγωνίστηκε στον Ολυμπιακό με απολογισμό 14 γκολ σε 50 συμμετοχές, ενώ στην Ευρώπη έπαιξε επίσης σε Νασιονάλ Μαδέιρα, Γκιμαράες και Πόρτο.

Ο πολύπειρος φορ επέστρεψε στην πατρίδα του μετά το πέρασμά του από την Ελλάδα το 2022 και έγινε μέλος της Μποταφόγκο, στην οποία έμεινε μέχρι το 2024, μετρώντας 44 τέρματα σε 118 αγώνες αλλά και τέσσερα τρόπαια, μεταξύ των οποίων ένα πρωτάθλημα και ένα Copa Libertadores το '24.