Ατλέτικο Μινέιρο και Κρουζέιρο δεν μπορούν να συμφωνήσουν για το πόσες φορές έχουν τεθεί αντιμέτωπες...

Το Μπέλο Οριζόντε χωρίζεται στα δύο κάθε φορά που η Ατλέτικο Μινέιρο αντιμετωπίζει την Κρουζέιρο, σε ένα από τα πολλά μεγάλα ντέρμπι στη Βραζιλία, ωστόσο η συγκεκριμένη αντιπαλότητα έχει και μία ιδιαιτερότητα... Βλέπετε, οι δύο ομάδες διαφωνούν για το πόσες φορές έχουν κοντραριστεί μεταξύ τους!

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς της Ατλέτικο, το ντέρμπι έχει διεξαχθεί 532 φορές και ο απολογισμός της ενάντια στη συντοπίτισσα είναι 214 νίκες, 143 ισοπαλίες και 175 ήττες, ενώ στην αντίπερα όχθη, υποστηρίζουν πως τα συνολικά ματς είναι 514 και οι αντίστοιχοι αριθμοί 202, 138 και 174.

Από πλευράς Ραπόσα, τονίζεται πως δεν λαμβάνονται υπόψιν ματς στα οποία χρησιμοποιήθηκε έστω από τον έναν σύλλογο η Β' ομάδα, ωστόσο φαίνεται πως υπάρχουν και αγώνες στην καταμέτρηση της Ατλέτικο που δεν εντοπίζονται σε εκείνη της Κρουζέιρο! Σε αμφότερες περιπτώσεις πάντως, η υπεροχή της Γκάλο είναι σαφής...