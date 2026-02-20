Ο Τζάνι Ινφαντίνο εμφανίστηκε στο Συμβούλιο της Ειρήνης με κόκκινο καπέλο Τραμπ και ενεργοποίησε τη ΔΟΕ, που θα διεξάγει έρευνα.

Για μία ακόμη φορά, η σχέση του Τζάνι Ινφαντίνο με τον Ντόναλντ Τραμπ έρχεται στο προσκήνιο και σε αυτήν την περίπτωση, φέρνει και έρευνα από τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή! Αφορμή, η παρουσία του προέδρου της FIFA στην πρώτη συνεδρίαση του Συμβουλίου της Ειρήνης το οποίο δημιούργησε ο Αμερικανός πρόεδρος και στο οποίο ο Ινφαντίνο εμφανίστηκε με κόκκινο καπέλο που έγραφε ΗΠΑ και τους αριθμούς 45 και 47 - οι οποίοι συμβολίζουν τις δύο θητείες του Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Η πρόεδρος της ΔΟΕ, Κίρστι Κόβεντρι, ρωτήθηκε σχετικά σε συνέντευξη Τύπου στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες και αποκρίθηκε πως «δεν το γνώριζα αυτό, ότι είχαμε ένα μέλος της Επιτροπής... πρώτη μούρη. Τώρα που το μάθαμε, θα το κοιτάξουμε. Η ΔΟΕ είναι ξεκάθαρη σχετικά με το τι περιμένει από τα μέλη της». Τα μέλη της ΔΟΕ, όπως ο Ινφαντίνο, πρέπει να τηρούν στάση ουδετερότητας απέναντι σε πολιτικά και διαφημιστικά συμφέροντα και δεν επιτρέπεται να αποδέχονται από κυβερνήσεις, οργανώσεις και άλλες πλευρές παραινέσεις που μπορούν να παρέμβουν στην ελευθερία της δράσης και της ψήφου των μελών.

Αυτή φυσικά δεν είναι η πρώτη φορά που ο ισχυρός άντρας της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας βρίσκεται στο στόχαστρο, καθώς πριν από μερικούς μήνες κατηγορήθηκε για παραβίαση του κώδικα δεοντολογίας της FIFA λόγω σχολίων για τον Τραμπ, τον οποίο είχε βραβεύσει κατά τη διάρκεια της κλήρωσης του επερχόμενου Παγκοσμίου Κυπέλλου...