Ο Τζιάνι Ινφαντίνο κατηγορείται για παραβίαση του κώδικα δεοντολογίας της FIFA σε σχέση με τα σχόλια που έκανε υπέρ του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Στην Επιτροπή Δεοντολογίας της FIFA υποβλήθηκε επίσημη καταγγελία, στην οποία κατακρίνονται «επανειλημμένες παραβιάσεις» του καθήκοντος πολιτικής ουδετερότητας της FIFA από τον πρόεδρό της, Τζιάνι Ινφαντίνο, ενώ ζητείται επίσης έρευνα για τη διαδικασία που οδήγησε στον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ να παραλάβει το πρώτο Βραβείο Ειρήνης που του έδωσε η Ομοσπονδία.

Η καταγγελία υποβλήθηκε από την FairSquare, έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό και ομάδα υπεράσπισης που επικεντρώνεται κυρίως στα δικαιώματα της παγκόσμιας μετανάστευσης εργαζομένων, στην πολιτική καταστολή και στον αθλητισμό.

Η καταγγελία περιγράφει λεπτομερώς τέσσερις φερόμενες παραβιάσεις του καθήκοντος ουδετερότητας της FIFA, από τον Ινφαντίνο, όπως ορίζεται στο άρθρο 15 του Κώδικα Δεοντολογίας, όλες σε σχέση με την δημόσια υποστήριξη του Προέδρου Τραμπ από τον πρόεδρο της FIFA.

Ζητά επίσης από την Επιτροπή Δεοντολογίας «να διερευνήσει τις περιστάσεις που περιβάλλουν την απόφαση εισαγωγής και απονομής του Βραβείου Ειρήνης της FIFA και τη συμμόρφωσή τους με τους διαδικαστικούς κανόνες της FIFA». Ο Τραμπ παρέλαβε το Βραβείο Ειρήνης στη μέση της κλήρωσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου την περασμένη Παρασκευή (05/12) στην Ουάσινγκτον.

Σύμφωνα με την καταγγελία, ο Ινφαντίνο «έχει διαπράξει τέσσερις σαφείς παραβιάσεις» του καθήκοντος ουδετερότητας της FIFA, καθώς στο καταστατικό της Ομοσπονδίας αναφέρεται ρήτα ότι «η FIFA οφείλει να παραμένει ουδέτερη σε θέματα πολιτικής και θρησκείας», ενώ ο Κώδικας Δεοντολογίας τονίζει πως «απαιτείται επίσης από όλα τα πρόσωπα που δεσμεύονται από τον κώδικα να παραμένουν πολιτικά ουδέτερα... στις συναλλαγές τους με κυβερνητικούς θεσμούς».

Οι παραβιάσεις που καταγγέλθηκαν

Η πρώτη παραβίαση αφορά την δημόσια άσκηση πιέσεων από τον Ινφαντίνο για την απονομή του Νόμπελ Ειρήνης στον Τραμπ νωρίτερα μέσα στο 2025. Ο πλανητάρχης είχε δηλώσει επανειλημμένως ότι άξιζε το Νόμπελ Ειρήνης, αλλά ήταν απίθανο να το λάβει.

Πιο συγκεκριμένα, στις 9 Οκτωβρίου 2025, μια ημέρα πριν από την προγραμματισμένη ανακοίνωση του νικητή, ο Ινφαντίνο, αναφερόμενος στον ρόλο του Τραμπ στην κατάπαυση του πυρός Ισραήλ-Γάζας, έγραψε στον λογαριασμό του στο Instagram: «Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τζ. Τραμπ αξίζει σίγουρα το Νόμπελ Ειρήνης για τις αποφασιστικές του ενέργειες».

Σύμφωνα με το FairSquare όμως, αυτή η παρέμβαση «συνιστά σαφή προσωπική υποστήριξη της παρέμβασης του Προέδρου Τραμπ σε μια αμφιλεγόμενη πολιτική κατάσταση». Το Νόμπελ Ειρήνης απονεμήθηκε τελικά στην Βενεζουελάνα Μαρία Κορίνα Ματσάδο.

Μια άλλη φερόμενη παραβίαση έλαβε χώρα στις 5 Νοεμβρίου, όταν ο Ινφαντίνο έδωσε συνέντευξη στο «America Business Forum» στο Μαϊάμι και υπερασπίστηκε με σθένος τον Τραμπ και την απόδοσή του ως πρόεδρος των ΗΠΑ.

Η καταγγελία σημειώνει ότι ο Ινφαντίνο ομολόγησε στο πάνελ του συνεδρίου πως θεωρεί τον Τραμπ «έναν πολύ στενό του φίλο» και ότι: «Μερικές φορές με εκπλήσσει λίγο όταν διαβάζω κάποια αρνητικά σχόλια (για τον Πρόεδρο Τραμπ). Δεν είμαι Αμερικανός, αλλά από όσο καταλαβαίνω, ο Πρόεδρος Τραμπ εξελέγη νόμιμα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και ορθώς εξελέγη. Όταν βρίσκεσαι σε μια τόσο σπουδαία δημοκρατία όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, θα πρέπει πρώτα απ' όλα να σέβεσαι τα αποτελέσματα των εκλογών, σωστά; Τελικά, εξελέγη με βάση το πρόγραμμα, και με βάση των όσων είπε. Απλώς εφαρμόζει αυτά που είπε ότι θα έκανε, οπότε νομίζω ότι όλοι πρέπει να υποστηρίξουμε αυτό που κάνει, επειδή πιστεύω ότι το κάνει αρκετά καλά».

Τέλος, η κατηγορία ζητά έρευνα σχετικά με «τις εσωτερικές διαδικασίες της FIFA που οδήγησαν στη δημιουργία του βραβείου Ειρήνης», καθώς: «Η απονομή ενός βραβείου αυτού του είδους σε έναν εν ενεργεία πολιτικό ηγέτη αποτελεί από μόνη της σαφή παραβίαση του καθήκοντος ουδετερότητας της FIFA».

Υποστηρίζει επίσης ότι το Καταστατικό της ομοσπονδίας υποδεικνύει ότι η απόφαση για την εισαγωγή ενός Βραβείου Ειρήνης της FIFA θα έπρεπε να είχε ληφθεί από την ολομέλεια του Συμβουλίου και όχι μόνο από τον πρόεδρο. Επικαλείται μάλιστα το Άρθρο 34 του καταστατικού, το οποίο τονίζει ότι «το Συμβούλιο καθορίζει την αποστολή, τη στρατηγική κατεύθυνση, τις πολιτικές και τις αξίες της FIFA, ιδίως όσον αφορά την οργάνωση και την ανάπτυξη του ποδοσφαίρου σε παγκόσμιο επίπεδο και όλα τα σχετικά θέματα».

Η FIFA είχε λάβει προηγουμένως επιστολή από την Human Rights Watch (HRW) ζητώντας πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία και τα κριτήρια που εφαρμόζει η παγκόσμια ομοσπονδία ποδοσφαίρου πριν από την απονομή του πρώτου βραβείου ειρήνης, στην οποία, η Minky Worden, διευθύντρια παγκόσμιων πρωτοβουλιών του HRW, σημείωσε πως το βραβείο στερείται νομιμότητας, καθώς φαίνεται να μην έχει «υποψηφίους, κριτήρια, κριτές και διάφανη διαδικασία».