Ο Νείμάρ σε δηλώσεις του ανέφερε πως το ενδεχόμενο να «κρεμάσει» τα παπούτσια του σε αρκετά σύντομο χρονικό διάστημα δεν είναι πλέον απίθανο.

Έχοντας επιστρέψει στην ενεργό δράση, έπειτα από νέο τραυματισμό που υπέστη, και δίνοντας μια ασίστ στο νικηφόρο 6-0 της Σάντος επί της Βέλο Κλουμπ, ο Νεϊμάρ ετοιμάζεται να «ψήσει» τον Κάρλο Αντσελότι να τον πάρει στην αποστολή της Εθνικής για το φετινό Μουντιάλ.

Ο 34χρονος σούπερ σταρ αποτελεί έναν από τους πιο αγαπητούς ποδοσφαιριστές στη χώρα του καφέ, με τον κόσμο αλλά και αρκετούς «διάσημους» να κάνουν έκκληση προς τον Ιταλό Εκλέκτορα αναφορικά με την παρουσία του στη «Σελεσάο» το καλοκαίρι που μας έρχεται.

Φυσικά, και ο ίδιος ο Νεϊμάρ αντιλαμβάνεται τη σημασία της συγκεκριμένης χρονιάς, όχι μόνο για την πεντάκις Παγκόσμια πρωταθλήτρια, αλλά και για την δική του καριέρα. Σε δηλώσεις που παραχώρησε στο Caze TV, ο «Νέι» τόνισε πως πλέον κοιτάει κάθε μέρα ξεχωριστά, δεν ξέρει τι μπορεί να του φέρει το μέλλον, ωστόσο έριξε τη «βόμβα» της απόσυρσης.

«Δεν ξέρω τι μου επιφυλάσσει το μέλλον. Είναι πιθανό τον Δεκέμβριο να θέλω να αποσυρθώ. Ζω μέρα με τη μέρα. Αυτή η χρονιά είναι κρίσιμη, όχι μόνο για τη Σάντος, αλλά και για την εθνική ομάδα της Βραζιλίας και για μένα.

Ήθελα να επιστρέψω στο 100% αυτή τη σεζόν, γι' αυτό και ξεκουράστηκα σε μερικούς αγώνες. Ξέρω ότι πολλοί λένε πολλά πράγματα και δεν καταλαβαίνουν την καθημερινή πραγματικότητα, αλλά πρέπει να το αντιμετωπίσω. Η Σάντος έχει θέσει σε εφαρμογή ένα εξαιρετικό σχέδιο σχετικά με αυτό. Φυσικά, ήθελα να επιστρέψω για να βοηθήσω την ομάδα μου, αλλά στο τέλος, προτίμησα να ξεκουραστώ ο ίδιος, ώστε να μπορέσω να επιστρέψω στο 100%, χωρίς πόνους, χωρίς φόβο και σε κορυφαία φόρμα».