Ο Καρέτσας έχει κέφια και η 17η ασίστ έβαλε την Γκενκ στο «κόλπο» (vid)
Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας αποδεικνύει γιατί η Ευρώπη έχει πάνω του στραμμένο το βλέμμα της. Ο διεθνής μέσος πήρε στην πλάτη του την Γκενκ, όταν αυτή ήταν με την πλάτη στον τοίχο (0-2) και την έβαλε ξανά στο «κόλπο» της πρόκρισης. Στο 39o λεπτό της αναμέτρησης ο Καρέτσας με τρομερό πλασέ είδε την μπάλα να βρίσκει το δοκάρι, να μην περνά τη γραμμή, αλλά να του έρχεται ξανά στα πόδια. Ο 18χρονος έδωσε αμέσως στον Σμετς, ο οποίος μείωσε σε 2-1. Ηταν η 17η ασίστ του τη φετινή σεζόν, απίθανος αριθμός που αποτυπώνει το τεράστιο ταλέντο του.
