Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας μίλησε στη συνέντευξη Τύπου της Γκενκ ενόψει Φράιμπουργκ (19/3, 19:45), αναφέροντας πως δεν τον απασχολούν όσα γράφονται για το μέλλον του.

Έτοιμος να οδηγήσει τη Γκενκ στα προημιτελικά του Europa League είναι ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, με τους Βέλγους να φιλοξενούνται από τη Φράιμπουργκ απόψε (19/3, 19:45), στη ρεβάνς του 0-0.

Ο Έλληνας άσος που αποτελεί ένα από τα πιο hot ονόματα στο ευρωπαϊκό στερέωμα τους τελευταίους μήνες, με σενάρια να αναφέρουν πως ακόμη και η Ρεάλ Μαδρίτης «ψήνεται» να δώσει 50 εκατ. ευρώ για χάρη του, ήταν εκείνος που εκπροσώπησε τους συμπαίκτες του στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου.

Εκεί, αρχικά ρωτήθηκε για τον τρόπο παιχνιδιού του, εξηγώντας πως στα ευρωπαϊκά παιχνίδια είναι πιο άνετος, καθώς βρίσκει περισσότερους χώρους απ' ότι στη βελγική λίγκα, ενώ σχολίασε και την ατμόσφαιρα που πρόκειται να συναντήσει στη Γερμανία.

«Στην Ευρώπη βρίσκω περισσότερους χώρους. Στο Βέλγιο είναι διαφορετικά, καθώς συχνά έχω πάνω μου δύο ή και τρεις αντιπάλους και πρέπει να σκέφτομαι περισσότερο. Είναι λογικό, λοιπόν, να απολαμβάνω περισσότερο το παιχνίδι στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Δεν φοβάμαι την ατμόσφαιρα. Έχω αγωνιστεί και μπροστά σε μεγαλύτερα γήπεδα. Προσπαθώ απλώς να κάνω τη δουλειά μου για την ομάδα και δεν σκέφτομαι ότι πρέπει να αποδείξω κάτι. Αυτά έρχονται από μόνα τους».

Έπειτα, σε σχετικό ερώτηματα αναφορικά με τα όσα γράφονται για το μέλλον και τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, ξεκαθάρισε πως δεν διαβάζει και δεν ασχολείται, καθώς κοιτάει μονάχα την δουλειά του. Τέλος, έδωσε το σύνθημα της πρόκρισης.

«Δεν μου αρέσει να διαβάζω και δεν με ενδιαφέρουν ιδιαίτερα (σσ τα σενάρια). Προτιμώ να συγκεντρώνομαι στη δουλειά μου στο γήπεδο. Θέλω η ζωή μου να παραμένει όσο το δυνατόν πιο φυσιολογική. Αν συνεχίσω να βελτιώνομαι και να αποδίδω, τα υπόλοιπα είναι δευτερεύοντα. Υπάρχουν κυρίως… εικονικά, δεν είναι κάτι απτό. Πιστεύω 100% πως θα προκριθούμε».

Να σημειώσουμε πως η Γκενκ φέρεται να έχει ορίσει μια τιμή κοντά στα 45 εκατ. ευρώ για τον 18χρονο ταλαντούχο ποδοσφαιριστή της, ο οποίος έχει συμβόλαιο έως το 2029.