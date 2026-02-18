Champions League: Με οδηγό τον θρίαμβο του Γενάρη ο Ολυμπιακός κόντρα στην… υποψιασμένη Λεβερκούζεν

Ανάλυση και προγνωστικά για τον αγώνα Ολυμπιακός - Λεβερκούζεν στα play offs του Champions League.

Στην μάχη των play offs του Champions League μπαίνει ο Ολυμπιακός, που υποδέχεται τη Λεβερκούζεν στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» το βράδυ της Τετάρτης (18/2, 22:00). Οι ερυθρόλευκοι πραγματοποίησαν εντυπωσιακό φίνις στη League Phase της διοργάνωσης, καταλαμβάνοντας την 18η θέση στην τελική κατάταξη. Δίχως νίκη στα πρώτα πέντε παιχνίδια (2Ι-3Η), ο Ολυμπιακός έκανε το 3/3 κόντρα σε Καϊράτ, Λεβερκούζεν και Άγιαξ για να πάει το εισιτήριο του ενδιάμεσου γύρου.

Εντός συνόρων, η ομάδα του Μεντιλίμπαρ είναι στο -2 από την κορυφή της Stoiximan Super League καθώς είχε δύο συνεχόμενα άσχημα αποτελέσματα. Πρώτα στην ήττα 0-1 από τον Παναθηναϊκό και εν συνεχεία στο εκτός έδρας 0-0 με τον Λεβαδειακό. Εξέλιξη που έφερε εσπευσμένα μια συνάντηση στο Αθλητικό Κέντρο Ρέντη παρουσία του Βαγγέλη Μαρινάκη, των παικτών και φυσικά του προπονητικού επιτελείου.

Η δυσκολία να δημιουργήσει απέναντι σε κλειστές άμυνες είναι για την ώρα άλυτο πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο Ολυμπιακός, που έχει ωστόσο τον τρόπο του απέναντι σε ομάδες που έχουν επιθετική φιλοσοφία. Κάτι που ισχύει για τη Λεβερκούζεν. Στι 20/1 οι Πειραιώτες επικράτησαν 2-0, παρουσιάζοντας εντυπωσιακή αποτελεσματικότητα στις μεγάλες ευκαιρίες τους. Εντούτοις χρειάστηκαν μια μεγάλη εμφάνιση του Τζολάκη και κάποιες επιπόλαιες εκτελέσεις των αντιπάλων για να διασφαλίσουν τη νίκη. Είναι ένα ερώτημα λοιπόν ο τρόπος που θα προσεγγίσουν το παιχνίδι κόντρα στον ίδιο αντίπαλο έναν μήνα μετά, στο ίδιο γήπεδο.

Μετά από ένα ζόρικο δεκαήμερο στα μέσα Γενάρη, όπου γνώρισε τρεις ήττες στη σειρά κόντρα σε Στουτγκάρδη, Χόφενχαϊμ και Ολυμπιακό, η Λεβερκούζεν ανέκαμψε και έκτοτε τρέχει αήττητο έξια αγώνων με πέντε νίκες και μια ισοπαλία. Ομάδα με καταπληκτική ανάπτυξη από χαμηλά μέτρα, βάζει την μπάλα στην περιοχή με συνέπεια και διαθέτει πολλούς τρόπους απειλής. Υστερεί πολλές φορές στην ανασταλτική της λειτουργία, ειδικότερα στο τρανζίσιον, αφήνοντας χώρους προς εκμετάλλευση στον αντίπαλο. Στη League Phase τερμάτισε 16η, ενώ στην Bundesliga δίνει μάχη τετράδας καθώς είναι στο -3 από την 4η θέση και με ένα ματς λιγότερο.

Η πρόσφατη συνάντηση των δύο ομάδων στο Φάληρο και το τελικό αποτέλεσμα, ίσως λέει πολλά για το ματς, ίσως και τίποτα. Μοιάζει δύσκολο να προσαρμόσουν πολλά διαφορετικά πράγματα στο παιχνίδι τους Ολυμπιακός και Λεβερκούζεν, αυτό που δεδομένα αλλάζει είναι το γεγονός πως υπάρχει ρεβάνς στη Γερμανία.

Επομένως το ρίσκο θα είναι περιορισμένο και η σκοπιμότητα θα κάνει αργά ή γρήγορα την εμφάνιση της προϊόντος του χρόνου. Προϋποθέσεις για θέαμα υπάρχουν, όμως δεν θα είναι εύκολο να ξεφύγει πολύ το ματς σε σκορ.

