Ο Άντονι Μαρσιάλ σκόραρε το πρώτο του γκολ με την φανέλα της Μοντερέι, μετά από σχεδόν πέντε μήνες στην ομάδα του Μεξικού.

Η Μοντερέι εξασφάλισε την πρώτη την νίκη για το 2026 επικρατώντας με 3-0 επί των Λεόνες Νέγκρος, σε ένα φιλικό προετοιμασίας πριν την έναρξη του πρωταθλήματος. Ωστόσο, το πιο αξιοσημείωτο στιγμιότυπο του παιχνιδιού δεν ήταν η ίδια η νίκη, αλλά το πρώτο γκολ του Άντονι Μαρσιάλ με την φανέλα της μεξικάνικης ομάδας

Το τέρμα του Γάλλου επιθετικού ήταν ένα πραγματικό αριστούργημα που θύμισε λίγο τον παίκτη που βλέπαμε στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Η φάση του γκολ ξεκίνησε όταν ο Μαρσιάλ πήρε την μπάλα από την περιοχή σχεδόν του κέντρου και έτρεξε όλη την αριστερή πλευρά Ακολούθησε μια περιστροφή και μια απότομη προσποίηση, διώχνοντας με αυτόν τον τρόπο τον αμυντικό του που προσπαθούσε να του μπλοκάρει την πορεία.

Βλέποντας τον τερματοφύλακα να βγαίνει για να περιορίσει τη γωνία, ο 30χρόνος πρώην παίκτης της ΑΕΚ επέλεξε την κομψότητα αντί για τη δύναμη. Εξαπόλυσε ένα τέλεια ζυγισμένο σουτ με το αριστερό του πόδι, το οποίο πέρασε ακριβώς πάνω από τον τερματοφύλακα και κατέληξε στα δίχτυα.

Αυτό το γκολ ήταν πολύ ξεχωριστό για τον Μαρσιάλ, επειδή ήταν το πρώτο του επίσημο γκολ από όταν έφτασε στη Μοντερέι γύρω στα μέσα του περασμένου Σεπτεμβρίου. Η αφλογιστία του επιθετικού μπροστα στην εστία είχε προκαλέσει πολλές επικρίσεις και αυτό το φανταστικό γκολ χρησίμευσε ως μια τεράστια μορφή εκτόνωση της συσσωρευμένης πίεσης που είχε μαζευτεί γύρω από το όνομα του.

Μέχρι και οι δημοσιογράφοι που παλαιότερα τον σχολίαζαν με άσχημους χαρακτηρισμούς υποκλίθηκαν στο ταλέντο του ποδοσφαιριστή. «Αυτός είναι ο Μαρσιάλ που αγοράσαμε και έχουμε». «Ακριβώς όπως αυτά τα γκολ που συνήθιζε να σκοράρει παλιά με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ», ήταν μερικά από τα αποθεωτικά σχόλια προς το πρόσωπο του.