Ο Γιούργκεν Κλοπ διασκέδασε στο καρναβάλι του Μάιντς μεταμφιεσμένος με καουμπόικο καπέλο και μουστάκι.

Ο Γιούργκεν Κλοπ βρέθηκε στο Μάιντς, όπου ξεκίνησε την καριέρα του διασκεδάζοντας στο καρναβάλι της πόλης το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Ο πρώην προπονητής της Λίβερπουλ εμφανίστηκε με καουμπόικο καπέλο, με κόκκινη μπαντάνα γύρο από το λαιμό του και μουστάκι.

Ο ίδιος μοιράστηκε στιγμιότυπα στο Instagram του με λεζάντα: «Όχι Τεντ Λάσο, αλλά Τζον Ντάτον σήμερα. Καρναβάλι του Μάιντς, πάμε».

Ο Ντάτον, τον οποίο υποδύεται κυρίως ο Κέβιν Κόστνερ, είναι ο βασικός πρωταγωνιστής της τηλεοπτικής σειράς γουέστερν, Yellowstone και συχνά φορούσε παρόμοιο καπέλο όταν ίππευε στη Μοντάνα των ΗΠΑ. Στη δεύτερη φωτογραφία, οι followers έκαναν συγκρίσεις με την ερμηνεία του Τζέισον Σουντέικις στον ρόλο του Τεν Λάσο, της σειράς του Apple TV που αφηγείται την ιστορία ενός Αμερικανού προπονητή ποδοσφαίρου ο οποίος καταφέρνει να πετύχει στην Premier League με τη φανταστική ομάδα AFC Richmond. Εκτός από χιουμοριστικά σχόλια, δεν έλειψαν και εκείνα που ζητούσαν να αναλάβει τη Ρεάλ Μαδρίτης.