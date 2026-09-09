Ο σπουδαίος Ροναλντίνιο αναμένεται να δώσει το «παρών» στην επετειακή συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Θεσσαλονίκη (12/9), όπως επιβεβαίωσε ο ίδιος ο τραγουδιστής.

Στη Θεσσαλονίκη για χάρη του Αντώνη Ρέμου θα βρεθεί το ερχόμενο Σάββατο (12/9) ο σπουδαίος Ροναλντίνιο, στο πλαίσιο της επετειακής συναυλίας του Έλληνα τραγουδιστή, για την συμπλήρωση 30 χρόνων παρουσίας του στον χώρο.

Ο Βραζιλίανος -πρώην- μάγος των γηπέδων διατηρεί εξαιρετική σχέση με τον Ρέμο, καθώς κατά το παρελθόν βρέθηκε αρκετές φορές στη χώρα μας για να τον ακούσει από κοντά, ενώ οι δυό τους έχουν περάσει και άλλες στιγμές, σε εστιατόρια και άλλα κέντρα ψυχαγωγίας.

Έτσι, και όπως επιβεβαίωσε ο ίδιος ο Ρέμος, ο Ρόνι θα έρθει για άλλη μια φορά στην Ελλάδα, για να βρεθεί κοντά στον φίλο του, με τον οποίο πρόκειται να τραγουδήσουν και να...χορέψουν Ζορμπά.