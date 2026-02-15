Μπάρι: Oπαδοί έκαναν ντου ψάχνοντας τον γιο του Ντε Λαουρέντις
Η ιστορική Μπάρι διάγει δύσκολες εποχές τα τελευταία χρόνια, έχοντας φτάσει μέχρι τη Serie D το 2018 λόγω οικονομικών προβλημάτων. Τότε, τη λύση έδωσε ο ισχυρός άντρας της Νάπολι, Αουρέλιο Ντε Λαουρέντις, που ανέλαβε την ομάδα και την παραχώρησε στον γιο του, Λουίτζι.
Fast forward σχεδόν επτά χρόνια μετά και οι Ερυθρόλευκοι έχουν επιστρέψει μεν στη Serie B, ωστόσο κάνουν κάκιστη σεζόν και μετά την εντός έδρας ήττα από τη Σουντιρόλ, είναι προτελευταίοι και στο -4 από τη σωτηρία.
Το προαναφερθέν αρνητικό αποτέλεσμα αποτέλεσε τη σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι για τους υποστηρικτές της ομάδας, μερίδα των οποίων έκανε... ντου στα επίσημα μετά την αναμέτρηση ψάχνοντας τον Ντε Λαουρέντις! Η αστυνομία επενέβη και απομάκρυνε τους εν λόγω οπαδούς, με τα χειρότερα να αποφεύγονται αλλά την ατμόσφαιρα στο Μπάρι να μυρίζει μπαρούτι...
With another defeat and Bari second from bottom in Serie B, their ultras invaded the VIP section looking for chairman Luigi De Laurentiis.— FOOTBALL ITALIA (@FutbolShIrTALIA) February 15, 2026
pic.twitter.com/G90wMjNrbc
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.