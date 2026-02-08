Ο Σκοτ ​​ΜακΤόμινεϊ επιδείνωσε την κρίση τραυματισμών στη Νάπολι, αφήνοντας τον Αντόνιο Κόντε σε έξαλλη κατάσταση.

Η Νάπολι ταξίδεψε χθες (07/02) στη Γένοβα για να αναμετρηθεί με τη Τζένοα στα πλαίσια της 24ης αγωνιστικής της Serie A, και επικράτησε με 2-3 χάρη στο εύστοχο πέναλτι του Χόιλουντ στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων, με τον τραυματισμό όμως του Σκοτ ​​ΜακΤόμινεϊ να επισκιάζει τη μεγάλη αυτή νίκη των πρωταθλητών Ιταλίας.

Αναλυτικότερα μόλις στο 10ο λεπτό του αγώνα, ο Σκωτσέζος μέσος άρχισε να κουτσαίνει και ζήτησε από τον Χόιλουντ να του φέρει από τον πάγκο το «μαγικό σπρέι», ώστε να μπορέσει να συνεχίσει κανονικά και να μην χρειαστεί να φύγει από το γήπεδο.

Μετά από ένα γρήγορο ψέκασμα, ο πρώην αστέρας της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ συνεχισε και μάλιστα κατάφερε να σκοράρει κιόλας στο 22ο λεπτό, αλλά εν τέλει δεν μπόρεσε να συνεχίσει και μετά την ανάπαυλα του ημιχρόνου αντικαταστάθηκε από τον Βραζιλιάνο Τζοβάνε.

Σε αυτό το σημείο, ο «εξοργισμένος» Αντόνιο Κόντε γύρισε προς τους συνεργάτες του και είπε: «Έτσι όπως είναι (τα πράγματα) σε λίγο θα χρειαστεί να μπω μέσα εγώ να παίξω», αναφερόμενος στη κρίση τραυματισμών που περνάει η ομάδα του, αφού πέρα από τον ΜακΤόμινεϊ, απουσιάζουν επίσης οι Κέβιν Ντε Μπρόινε, Φρανκ Ανγκίσα, Μπίλι Γκίλμουρ, Ματέο Πολιτάνο, Νταβίντ Νέρες, Ντι Λορένζο και Πασκάλ Ματσόκι.

"I can't play because there are rules, otherwise I could have helped" 😅



-Antonio Conte after Mctominay's injury pic.twitter.com/t4slagodwN — Italian Football TV (@IFTVofficial) February 7, 2026

Στη συνέντευξη Τύπου μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης, ο Ιταλός τεχνικός αναφέρθηκε στον τραυματισμό του διεθνή μέσου σημειώνοντας πως: «Θα μπορούσε να είχε συνεχίσει, αλλά αυτός είναι ένας παίκτης που θα προτιμούσα να είναι στο 100% έτοιμος παρά να πάρω χαζά ρίσκα. Η κίνηση έγινε μεν προληπτικά, αλλά δεν ξέρω αν θα προλάβει τον αγώνα με τη Ρόμα, ας το ελπίσουμε».

🤕| 𝐈𝐧𝐣𝐮𝐫𝐲 𝐍𝐞𝐰𝐬: 𝐒𝐜𝐨𝐭𝐭 𝐌𝐜𝐓𝐨𝐦𝐢𝐧𝐚𝐲



Scott McTominay was subbed off at half-time as Napoli defeated Genoa in Serie A, the Scotland midfielder scoring a beauty in the first-half



However, Antonio Conte has confirmed that the move was precautionary and the… pic.twitter.com/lwn3ZXBWlH — Football Park Scotland (@FP_Scotland) February 7, 2026

«Νομίζω ότι η νίκη ξεπερνά αυτό που δείξαμε, ουσιαστικά δεχτήκαμε δύο γκολ από τη Τζένοα, αλλά καταφέραμε να ξανά σταθούμε στα πόδια μας μετά από αυτό και δεν ήταν εύκολο. Αλλά τα καταφέραμε, είχαμε και αυτή την άλλη ατυχία με την κόκκινη κάρτα, αλλά δεν σταματήσαμε ποτέ να πιέζουμε και να προσπαθούμε να πάρουμε τη νίκη».

«Αυτό δείχνει ότι η ομάδα δεν υποχωρεί ποτέ. Κάθε Κυριακή φαίνεται να αντιμετωπίζουμε και από ένα νέο εμπόδιο. Ήμουν περίεργος να δω πώς θα αντιδρούσε η ομάδα χωρίς τον (Τζιοβάνι) Ντι Λορέντζο, ο οποίος είναι μια τόσο σημαντική προσωπικότητα για την ποιότητα και το χάρισμά που διαθέτει. Είδα όμως μια ισχυρή ανταπόκριση από όλους και αυτό μ΄άρεσε».

«Αυτοί είναι οι τύποι που ξεπερνούν τα πάντα με καθαρή καρδιά. Έπρεπε να πάρω κάποιες αποφάσεις εκείνη τη στιγμή, αλλά με κάθε ειλικρίνεια ήταν ένας αγώνας που αξίζαμε να κερδίσουμε. Συγχαρητήρια όμως στη Τζένοα και τον Ντανιέλ Ντε Ρόσι, έχει φτιάξει μια ομάδα που δεν θα έχει πρόβλημα να παραμείνει στη Serie A. Η ατμόσφαιρα στο Marassi ήταν σαν να είσαι στην Premier League», πρόσθεσε ο Κόντε.