Εργασία και χαρά για τους οπαδούς της Άντερλαχτ, οι οποίοι έσπευσαν να βοηθήσουν το προσωπικό του γηπέδου με τα χιόνια που είχαν οδηγήσει τον αγώνα σε προσωρινή διακοπή.

Εν αμφιβόλω τέθηκε η ομαλή διεξαγωγή του αγώνα Άντερλεχτ - Λα Λουβιέρ για το βελγικό πρωτάθλημα, καθώς λίγη ώρα πριν από τη σέντρα του ματς ένα λευκό πέπλο είχε σκεπάσει πλήρως τον αγωνιστικό χώρο.

Το προσωπικό του γηπέδου έπιασε από νωρίς δουλειά με τον εκχιονιστικό εξοπλισμό για να καθαρίσει το γήπεδο και να επιτρέψει την έναρξη του αγώνα, όμως χρειάστηκαν και επιπλέον βοήθεια από εθελοντές οπαδούς.

Συγκεκριμένα ορισμένοι φίλαθλοι που βρίσκονταν στις κερκίδες σήκωσαν μανίκια, έπιασαν φτυάρια και καρότσια και βοήθησαν στην επιχείρηση καθαρισμού, με την κατάσταση να βελτιώνεται σημαντικά και τον αγώνα να ξεκινάει κανονικά χάρη στη συνδρομή τους.

🇧🇪❄️ Anderlecht supporters and stewards helped clear the snow from the pitch to allow the game against RAAL La Louviere to go ahead! 💜👏 pic.twitter.com/qdlSZIK84P February 15, 2026