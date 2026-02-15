O προπονητής της Ουγγαρίας, Μάρκο Ρόσι, αποκάλυψε πως ο Σομποσλάι θα ήθελε να αγωνιστεί στη Ρεάλ Μαδρίτης.

O προπονητής της Ουγγαρίας, Μάρκο Ρόσι προχώρησε σε μια αποκάλυψη σχετικά με τον Ντομινίκ Σομποσλάι, σε αποκλειστική συνέντευξη στο Winwin. Η είδηση σχετίζεται με τη Ρεάλ Μαδρίτης και αναπαράχθηκε από τα μεγάλα ισπανικά μέσα.

O ομοσπονδιακός προπονητής ανέφερε χαρακτηριστικά πως το όνειρο του 25χρονου επιθετικού είναι να αγωνιστεί στους Μερένγκες: «Λόγω της πολύ στενής και άμεσης σχέσης που με συνδέει με τον Ντομινίκ από τότε που άρχισε να παίζει ποδόσφαιρο ως παιδί, η Ρεάλ Μαδρίτης ήταν πάντα το όνειρό του. Δεν γνωρίζω αν θα μπορέσει κάποια στιγμή να κάνει αυτό το βήμα, γιατί η απόφαση εξαρτάται από τον ίδιο αλλά και από τον σύλλογό του.

Δεν αποκλείω σε καμία περίπτωση το ενδεχόμενο να παραμείνει στη Λίβερπουλ και να ανανεώσει το συμβόλαιό του εκεί, ιδιαίτερα επειδή χαίρει μεγάλης εκτίμησης εντός του συλλόγου».

Αυτή τη στιγμή ο Σομποσλάι κάνει μια εξαιρετική σεζόν και αποτελεί το βασικό γρανάζι των Reds. Τη φετινή σεζόν έχει ξεπεράσει τον συνολικό αριθμό γκολ της προηγούμενης χρονιάς, καθώς μετράει εννέα, ενώ έχει μοιράσει και επτά ασίστ.