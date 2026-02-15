Ο Χουλκ σημείωσε ένα ακόμη απίθανο γκολ με εκτέλεση φάουλ στη Βραζιλία.

Σύμφωνοι, το εμπόδιο της Ιταμπιρίτο, ομάδα Δ' κατηγορίας της Βραζιλίας, δεν ήταν ιδιαίτερα υψηλό για την Ατλέτικο Μινέιρο, που διέλυσε τον ερασιτεχνικό σύλλογο με 7-2 εκτός έδρας για το τοπικό πολιτειακό πρωτάθλημα.

Ωστόσο, αυτό δεν μειώνει σε καμία περίπτωση τον δείκτη δυσκολίας στο ασύλληπτο γκολ που έβαλε με εκτέλεση φάουλ ο Χουλκ! Ο άλλοτε ποδοσφαιριστής της Ζενίτ και της Πόρτο συνεχίζει ακάθεκτος λίγους μήνες πριν κλείσει τα 40 του χρόνια και έκανε χατ τρικ, με το γκολ ωστόσο που πέτυχε στο 31' για το 2-0 να γίνεται viral!

Ο πολύπειρος Βραζιλιάνος κάρφωσε την μπάλα στα δίχτυα με απίστευτο φάουλ λίγο κάτω από τη σέντρα, απλοποιώντας την αποστολή της ομάδας του και θυμίζοντας τις... ζωγραφιές του Ζουνίνιο Περναμπουκάνο με τη φανέλα της Λιον τη δεκαετίας των 00's... Σημειώνεται ότι ο Χουλκ επέστρεψε στη Βραζιλία το 2021 και έκτοτε μετρά 140 γκολ σε 295 συμμετοχές με την Ατλέτικο, καθώς και οκτώ τίτλους.